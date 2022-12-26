عملية إطلاق نار والاحتلال يفرض حصارا على محافظة نابلس

فرضت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة الليلة حصار مشددا على محافظة نابلس، عقب عملية إطلاق نار استهدفت سيارة مستوطن جنوب نابلس.

وأعلنت مجموعات عرين الأسد في نابلس مسؤوليتها عن عملية إطلاق النار.

وذكرت مجموعات في بيان صحفي، "نَفَّذَ جُند العرين بحمدِ الله تعالى اليوم الأحد عملية مباغتة واستهداف لسيارة مستوطنين على طريق مغتصبة يتسهار، وقد حَققنا إصابات دقيقة لن يفصح عنها الإحتلال المهزوم، وانسحب جُند العرين بسلام".

وأضافت، "أعيدوا جثامين شهدائنا وإلا لن يعود المستوطنين إلى بيوتهم آمنين. سنرى من سيحاصر من يا أبناء صهيون".

بدورها، نفذت قوات الاحتلال عمليات تمشيط في محيط قرية مادما جنوب نابلس، بحثا عن منفذي العملية.

وأفاد الارتباط الفلسطيني بإغلاق كافة مداخل مدينة نابلس، حيث أغلقت قوات الاحتلال طريق مستوطنة يتسهار، وطريق صرة

- طريق طولكرم/نابلس، وطريق جنين/نابلس، وحاجز بيت فوريك، وسط انتشارمكثف في محيط حوارة ودير شرف.

المصدر / فلسطين أون لاين