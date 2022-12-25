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عرين الأسود تعلن عن تنفيذ عملية إطلاق نار في نابلس

25 ديسمبر 2022 . الساعة 23:36 بتوقيت القدس
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أعلنت مجموعة عرين الأسود: تنفيذ مقاتليها اليوم الساعة ٢٢:٤٧ عملية مباغتة واستهداف لسيارة مستوطنين على طريق مغتصبة "يتسهار".

وأكدت المجموعة في بيان، أن مقاتليها حققوا إصابات دقيقة "لن يفصح عنها الاحتلال المهزوم".

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة طلقات نارية مركبة مستوطن قرب مستوطنتي "يتسهار" و"حفات جلعاد" جنوب نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

 

بسم الله الرحمن الرحيم 
 
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

نَفَّذَ جُند العرين بحمدِ الله تعالى اليوم الأحد ٢٥/١٢/٢٠٢٢ الساعة ٢٢٤٧ عملية مباغتة وإستهداف لسيارة مستوطنين على طريق مغتصبة يتسهار، وقد حَققنا إصابات دقيقة لن يفصح عنها الإحتلال المهزوم، وانسحب جُند العرين بسلام. 

أعيدوا جثامين شهدائنا وإلا لن يعود المستوطنين إلى بيوتهم آمنين.

سنرى من سيحاصر من يا أبناء صهيون. 

إخوتكم مجموعات عرين الأسود

المصدر / فلسطين أون لاين
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#نابلس #إطلاق نار #عملية إطلاق نار #عرين الأسود

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