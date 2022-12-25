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رسمياً: لاعب أتلتيكو مدريد يرحل للدوري الإنجليزي

25 ديسمبر 2022 . الساعة 21:53 بتوقيت القدس
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رسمياً: لاعب أتلتيكو مدريد يرحل للدوري الإنجليزي

أعلن أتلتيكو مدريد الإسباني أن مهاجمه البرازيلي ماتيوس كونيا سينتقل بموجب صفقة إعارة الى ولفرهامبتون متذيّل ترتيب الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وانتقل ابن الـ 23 عامًا إلى إسبانيا قادمًا من نادي هرتا برلين الالماني في عام 2021 مقابل 26 مليون يورو لكنه لم يستطع فرض نفسه بقوة في تشكيلة فريق المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني.

سجل سبعة أهداف الموسم الماضي لكنه لم يسجل اي هدف في 17 مباراة هذا الموسم. 

وقال النادي الإسباني "من أتلتيكو مدريد نتمنى لماثيوس كونيا كل التوفيق".

سينضم كونيا إلى الفريق الانكليزي اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير  في حال حصوله على تصريح العمل على ان يملك النادي الانكليزي خيار جعل الصفقة دائمة وذلك مقابل 43 مليون جينه إسترليني (48.5 مليون يورو). 

وقال بيان ولفرهامبتون "ماتيوس سيصبح أول توقيع لخولين لوبيتيغي كمدرب ولفرهامبتون، حيث سينضم على سبيل الإعارة اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير، شرط الحصول على تصريح عمل". 

وأضاف البيان "سافر اللاعب البرازيلي الدولي إلى المملكة المتحدة وأكمل الفحص الطبي في وقت سابق من الأسبوع، ووضع اللمسات الأخيرة على انتقاله بصفقة اعارة ستصبح تلقائيًا صفقة دائمة حتى عام 2027، في حالة تفعيل بنود معينة".

 ساعد كونيا البرازيل على الفوز بميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو الصيف الماضي وخاض منذ حينها ثماني مباريات دولية، لكنه غاب عن تشكيلة بلاده في كأس العالم.

المصدر / وكالات
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#الدوري الإنجليزي #الدوري الإسباني #أتلتيكو مدريد #كونيا

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