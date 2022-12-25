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الدفاع المدني يصدر تحذيرات أثناء المنخفض الجوي

25 ديسمبر 2022 . الساعة 19:55 بتوقيت القدس
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دعا جهاز الدفاع المدني المواطنين، إلى ضرورة تفقد وسائل التدفئة، وابعادها مترا على الأقل عن الأسرة والستائر، وعدم وضعها في ممرات المنزل.

وحذر في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأحد، وفقا لتنبؤات الأرصاد الجوية، من ترك المدافئ مشتعلة أثناء النوم، مشددا على ضرورة عدم استخدام مناقل الفحم للتدفئة داخل المنازل.

وطالب الدفاع المدني السائقين بعدم المغامرة في الدخول لتجمعات المياه ومناطق تشكل السيول.

تذكير بأرقام الطوارىء للإبلاغ عن أية حوادث أو مخاطر.

102 الدفاع المدني

101 الإسعاف

100 الشرطة

المصدر / فلسطين أون لاين
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#فلسطين #المنخفض الجوي #جهاز الدفاع المدني

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