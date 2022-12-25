تصريح صحفي مهم من كهرباء غزة

أصدرت شركة كهرباء غزة تصدر تعميماً لكافة طواقمها العاملة استعدادا لتطورات الحالة الجوية، نظراً لتوقعات الراصد الجوي دخول المنطقة في سلسلة من المنخفضات الجوية وعدم استقرار أحوال الطقس خلال الأسبوع الحالي.

ووفق التعميم الذي وصل "فلسطين أون لاين نسخة عنه، فقد تقرر:

تمديد حالة الطوارئ في الشركة وفقاً لخطة الطوارئ والتعليمات والتعميمات والتوجيهات الصادرة بالخصوص.

ترتيب فرق الطوارئ والورديات لتغطية حالة الطوارئ وتزويدهم بكافة الإمكانيات واللوجستيات اللازمة .

إعطاء الأولوية لسلامة المواطنين والموظفين العاملين على شبكة الكهرباء من أي مخاطر قد تطرأ وفقاً للتعميمات السابقة.

الاهتمام بمتابعة وتنظيم جداول توزيع الأحمال بما يحقق العدالة والمساواه بين المـواطنين

إعطاء الأولوية لمحطات المعالجة والصرف الصحي والتنسيق مع جهات الاختصاص في البلديات وسلطة المياه بالخصوص.

الإبقاء على حالة التأهب القصوى للتعامل مع أى حالات طوارئ وتعزيز التواصل مع الجهات الشريكة مثل سلطة الطاقة والبلديات والدفاع المدني والعمليات المركزية والمؤسسات الخدمية الأخرى.

المصدر / فلسطين أون لاين