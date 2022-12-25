هل يرحل كوليبالي عن نادي تشيلسي؟

يفكر تشيلسي الإنجليزي في التخلص من مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي، وذلك بعد 6 أشهر من ضمه لصفوف النادي من نابولي الإيطالي مقابل نحو 40 مليون يورو، وذلك بعدما فشل كوليبالي في تقديم المستوى المنتظر منه رفقة البلوز في الفترة الماضية.

وذكر موقع "CalcioMercato" الإيطالي أن تشيلسي أصبح لديه شكوك حول مستوى كوليبالي، ولا يمانع في بيع الدولي السنغالي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة أن خط دفاع الفريق لم يتطور مع اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا.

من جهته، أكد موقع "juvefc"، المهتم بشؤون يوفنتوس الإيطالي، أن كوليبالي كان يمثل أحد أهم أهداف يوفنتوس لتدعيم مركز قلب الدفاع، وأن النادي المُلقب بـ"السيدة العجوز" ما زال يفكر في ضم كوليبالي، رغم الخطط المستقبلية للنادي، التي تعتمد على ضم العناصر الشابة، بدلًا من اللاعبين كبار السن.

ويمكن لنادي يوفنتوس التوقيع مع كوليبالي كخطة قصيرة المدى، لأن اللاعب لن يكون أمامه الكثير ليقدمه للفريق في السنوات المقبلة بسبب تقدمه في السن، في الوقت الذي ستلعب فيه الخبرات الإيطالية التي اكتسبها كاليدو من نابولي دورًا في إمكانية إتمام الصفقة. يُذكر أن كوليبالي شارك في 9 مباريات مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز،

بمجموع 744 دقيقة لعب، مُسجلًا هدفًا واحدًا، كما شارك كوليبالي في 4 مباريات مع البلوز في دوري أبطال أوروبا، كما خاض كاليدو 4 مباريات مع منتخب السنغال في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

المصدر / وكالات