نجم تشيلسي مطلوب بقوة من نادي النصر السعودي

قال موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي إن نادي النصر، المنافس في الدوري السعودي، بدأ تحركاته لضم النجم الفرنسي نغولو كانتي، متوسط ميدان فريق تشيلسي المنافس في الدوري الإنجليزي، عبر صفقة انتقال حر.

وأكد الموقع، المهتم بانتقالات اللاعبين، أن برشلونة المنافس في الدوري الإسباني يريد ضم كانتي بصفقة مجانية أيضًا، لكون اللاعب الفرنسي ينتهي عقده مع البلوز الصيف القادم، ويمكنه الدخول في مفاوضات مع أي فريق بدون الرجوع لناديه اعتبارًا من بداية العام القادم.

وبيّن الموقع الإيطالي أن النصر، الذي يقترب من حسم صفقة انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أبدى اهتمامًا أيضًا بضم كانتي، الذي سيكون حرًا في نهاية الموسم الحالي، وأوضح الموقع أن اللاعب لا يعارض الانضمام إلى النادي السعودي.

وخضع كانتي لعملية جراحية في أوتار الركبة أبعدته عن تشيلسي وحرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في كأس العالم 2022، وحسب غراهام بوتر، المدير الفني لفريق تشيلسي، فإن كانتي سيعود إلى الملاعب بشكل رسمي بداية مارس/ آذار المقبل.

وإن كانتي حاليًا في فترة نقاهة بسبب الإصابة، ويُنتظر استئنافه للتدريبات في شهر يناير/ كانون الثاني، وهو الشهر الذي بإمكانه فيه أن يوقع العقد المبدئي للفريق الذي يقتنع بعرضه، حال قرر عدم الاستمرار مع تشيلسي. وتُجيز لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم للاعبين الذين تنتهي عقودهم مع فرقهم، ولم يتوصلوا لاتفاق بتجديد عقودهم، أن يوقعوا مع أي فريق قبل 6 أشهر من موعد انتهاء عقودهم.

يُذكر أن موقع "فوت ميركاتو" لم يكشف عن أي تفاصيل تخص قيمة العقد المقدم من نادي النصر أو مدته، واكتفى بالتأكيد على أن الفريق السعودي بدأ محاولاته الجدية لضم كانتي، ليمثل الأخير الفريق المُلقب بـ"العالمي" اعتبارًا من الموسم القادم.

المصدر / وكالات