خدماتُ رفح يجتاز عقبة الهلال وشباب جباليا يحسم ديربي الشمال

غزة/ وائل الحلبي:

ابتعد خدمات رفح بصدارة ترتيب دوري الدرجة الممتازة بعد الفوز على ضيفه الهلال، وتمكن شباب جباليا من حسم ديربي "الشمال" لصالحه بالفوز على جاره اتحاد بيت حانون، وعاد الأمل بفوزٍ كبيرٍ من أمام الجلاء في الدرجة الأولى فيما تعادل الأقصى والمجمع الإسلامي.

دوري الدرجة الممتازة

خدمات رفح x الهلال

فاز فريق خدمات رفح على ضيفه هلال غزة بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب رفح، في اختتام منافسات الجولة الثانية عشر.

وسجل محمد الجرمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30، ليحصد الأخضر النقطة 28 في رصيده، ويبتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه اتحاد الشجاعية، وشباب رفح، وتجمد رصيد الهلال عند 17 نقطة بالترتيب الرابع، وبفارق الأهداف أمام شباب جباليا.

اتحاد بيت حانون x شباب جباليا

بدوره تفوق شباب جباليا على جاره اتحاد بيت حانون بهدف دون مقابل في مباراة جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

هدف شباب جباليا الوحيد سجله أمجد أبو عودة بالدقيقة 20، وأهدر عدي الغلبان ركلة جزاء للحوانين في الدقيقة 36، حيث تصدى لها حارس الثوار إسماعيل المدهون ببراعة.

ورفع شباب جباليا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس، وبفارق الأهداف خلف الهلال، وتجمَّد رصيد بيت حانون عند 15 نقطة بالمركز التاسع، وبفارق الأهداف خلف الصداقة.

دوري الدرجة الأولى

قاد تامر مكرم فريقه الأمل لتحقيق فوز كبير على الجلاء بثلاثية نظيفة، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب فلسطين، ليرفع الأمل رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، وتجمد رصيد الجلاء عند نقطتين في المركز الثاني عشر والأخير.

مكرم تمكن من تسجيل ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 6 و 12 و 22 تواليًا.

وفي مباراة ثانية فرض الأقصى التعادل على ضيفه المجمع الإسلامي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب النصيرات، ليبقى الأقصى في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 6 نقاط، والمجمع في المركز العاشر برصيد 11 نقطة.

المجمع افتتح التسجيل عبر لاعبه أسامة عويضة في الدقيقة الأولى، وعدَّل أحمد أبو الريش النتيجة للأقصى من ركلة جزاء 57، وتلقَّى أحمد العمواسي لاعب الأقصى البطاقة الحمراء في الوقت بدلًا من الضائع لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

دوري الدرجة الثانية

نجا خدمات المغازي من الخسارة بتعادله مع الاستقلال بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدرة في منافسات مجموعة الوسطى والجنوب، ليبقى المغازي في صدارة الترتيب برصيد 23 نقطة، وحلَّ الاستقلال في المركز السابع برصيد 9 نقاط.

وفي منافسات مجموعة غزة والشمال حقّق شباب المغراقة فوزًا على الرضوان بهدف دون رد في لقاء أُقيم على ملعب بيت لاهيا، ليصبح رصيد المغراقة 7 نقاط مُحتلًّا المركز السادس، وقبل الأخير وبفارق الأهداف أمام اليرموك، وتوقَّف رصيد الرضوان عند 17 نقطة في المركز الثاني.

دوري الدرجة الثالثة

حقّق شباب الزيتون فوزًا ثمينًا على الجزيرة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك، ليرفع الزيتون رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول مؤقتًا، وتجمَّد رصيد الجزيرة عند 3 نقاط.

المصدر / فلسطين أون لاين