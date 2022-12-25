فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نجم تشيلسي مطلوب بقوة من نادي النصر السعودي

خدمات رفح يجتاز عقبة الهلال وشباب جباليا يحسم ديربي الشمال

بلدية رهط: سوف نُعيد صيانة المقابر التي هدمها الاحتلال

احتجاجات في 30 مدينة مغربية رفضًا للتطبيع ودعمًا لفلسطين

أهالي العراقيب يحتجّون ضد الاحتلال وسياساته

الكشف عن حقيقة دوام "طلبة الوكالة" في غزة

الحكمُ المحليُّ تتحدث عن "مواجهة المنخفض القادم"

تصريح صحفي حول الدوام المدرسي في غزة

شروط أتلتيكو مدريد للموافقة على رحيل نجمه البرتغالي

هنية والعاروري مُعزّيان ذوي الشهيد دراغمة: ثورةُ شعبنا ستنتصر ويندحر الاحتلال

احتجاجات في 30 مدينة مغربية رفضًا للتطبيع ودعمًا لفلسطين

25 ديسمبر 2022 . الساعة 18:50 بتوقيت القدس
...
جانب من التظاهرات في الغرب

نظّم عشرات النشطاء المغاربة وقفات احتجاجية في عشرات المدن للمطالبة بإسقاط اتفاقية التطبيع مع الاحتلال، ودعمًا للقضية الفلسطينية.

وشارك المئات في 30 مدينة مغربية أبرزها العاصمة الرباط، في وقفات احتجاجية مناهضة لاتفاقية التطبيع مع الاحتلال، التي وُقّعت برعاية أميركية في 23 كانون الأول/ديسمبر 2020.

وبمناسبة مرور عامين على اتفاقية التطبيع، دعت "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"، إلى تنظيم وقفات احتجاجية، في سياق "اليوم الوطني التضامني مع الشعب الفلسطيني".

وطالب المشاركون في الوقفات بإسقاط اتفاقية التطبيع التي وصفوها بـ"المشؤومة" مردّدين شعارات داعمة لفلسطين ومعبّرين عن موقفهم "الرافض لكلّ أشكال التطبيع، ودعمهم اللا مشروط للمقاومة الفلسطينية".

وتفاعل ناشطون في موقع "تويتر" مع الوقفات الاحتجاجية ضد التطبيع من خلال نشر الصور واللافتات الداعمة للقضية الفلسطينية وشعبها.

وأعلنت المغرب في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2020، استئناف علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل التي أوقفتها عام 2000، ووقّعت الحكومة المغربية في 22 من الشهر نفسه "إعلانًا مشتركًا" مع إسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي-أميركي للرباط.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#فلسطين #المغرب #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة