أهالي العراقيب يحتجّون ضد الاحتلال وسياساته

نظّم أهالي قرية العراقيب في النقب المحتل عام 1948 احتجاجات على مدخل القرية؛ ضدَّ هدم الاحتلال لمساكنها للمرة 211.

وكانت سلطات الاحتلال قد هدمت بحماية قواتها مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمُهدّدة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب، جنوبي فلسطين المحتلة، للمرة الـ211 على التوالي، منذ هدمها أول مرة يوم 27 تموز/ يوليو 2010، على الرغم من أجواء البرد القارس.

وطالت عمليات الهدم في مقبرة العراقيب مبنًى قديمًا وصُودرت سيارات وأغراض تعود لأهالي العراقيب.

وهذه المرة الـ15 التي تهدم فيها السلطات العراقيب، على التوالي منذ مطلع العام 2022، بعد أن هدمتها 14 مرة في العام الماضي 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين