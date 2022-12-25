شروط أتلتيكو مدريد للموافقة على رحيل نجمه البرتغالي

فتح أتلتيكو مدريد الإسباني الباب أمام نجمه البرتغالي جواو فيليكس، للرحيل عن صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية، من أجل تغيير الأجواء، لكن بشروط "الروخي بلانكوس" الخاصة، في الوقت الذي أصبح فيه اللاعب لا يمثل أهمية بالنسبة للمدرب دييغو سيميوني.

وأكدت صحيفة "آس" الإسبانية أن أتلتيكو مدريد سيفتح الباب لرحيل فيليكس على سبيل الإعارة فقط، ولن يتضمن رحيله المؤقت أي بند يسمح بتحويل تلك الإعارة إلى شراء نهائي، حيث يرى الروخي بلانكوس أن اللاعب بحاجة إلى تغيير الأجواء.

وألمحت الصحيفة إلى أن أتلتيكو مدريد لن يسمح بالتخلي عن فيليكس "نهائيًا" بأقل من 100 مليون يورو، مع العلم أن هناك عددًا قليلًا من الأندية التي يمكنها دفع هذا الرقم في الوقت الحالي، لذا لن يكون من المُرجح رحيل فيليكس بصفة نهائية عن قلعة "واندا ميتروبوليتانو".

ويعاني أتلتيكو مدريد الموسم الحالي، حيث خرج خالي الوفاض من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما احتل المركز الرابع في مجموعته، التي ضمت أيضًا بورتو البرتغالي وباير ليفركوزن الألماني وكلوب بروج البلجيكي، ليفشل في التأهل إلى دور الـ16، أو الحصول على المركز الثالث المؤهل للأدوار الإقصائية بالدوري الأوروبي، وفي الدوري الإسباني "لا ليغا"، يحتل أتلتيكو مدريد المركز الخامس برصيد 24 نقطة.

المصدر / وكالات