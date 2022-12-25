فتاوى دينية حول أحكام الجمع بين الصلاتين، وتحت عنوان "سؤال وجواب مختصر في أحكام الجمع بين الصلاتين"، تحدث الداعية الإسلامي، صلاح بن نور الدين نور، حول أحكام الجمع بين الصلاتين.

وفيما يلي الأسئلة وإجاباتها المختصرة كما نقلتها "فلسطين أون لاين":

(سؤال وجواب مختصر في أحكام الجمع بين الصلاتين)

س: ما المقصود بالجمع بين الصلاتين؟

ج: ضمُّ إحدى الصلاتين إلى وقت الأخرى، مثل: ضمُّ العصر إلى وقت الظهر، والعشاء إلى وقت المغرب.

س: ما المقصود بجمع التقديم، وجمع التأخير؟

ج: جمع التقديم هو تقديم العصر إلى الظهر، وتقديم العشاء إلى المغرب. وأما التأخير فهو ترك صلاة الظهر وتأخيرها إلى وقت العصر، وترك صلاة المغرب وتأخيرها لوقت العشاء.

س: ما حكم الجمع بين الصلاتين؟

ج: يجوز، بل يستحب عند وجود أسبابه.

س: هل ثبت الجمع عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

ج: نعم ثبت في حديث ابن عباس في الصحيح.

س: ما الحكمة من الجمع بين الصلاتين؟

ج: التخفيف والتيسير ورفع الحرج والمشقة على الناس.

س:ما هي أسباب الجمع ومتى يُباح؟

ج: عند وجود المطر، والبرد الشديد، والخوف، والريح العاصفة، والوحل والسيول، وغير ذلك.

س: ما ضابط الجمع بين الصلاتين؟

ج: وجود المشقة. وهذا يرجع تقديره للإمام.

س: هل يشترط نزول المطر أثناء الجمع أو عند افتتاح الصلاة الثانية؟

ج: كل الشروط الموجودة في الكتب الفقهية لا دليل عليها من النص، وإنما قيلت اجتهادًا. والعبرة بوجود المشقة دون شرط أو تقيد.

س: هل يلزم وجود نية الجمع قبل البدء بالصلاة الأولى؟

ج: لا يلزم، ولو انتهى من الصلاة الأولى( الظهر، أو المغرب) وبدا له أن يجمع فلا حرج.

س: هل يجوز الجمع لمجرد وجود الغيم؟

ج: لا، إلا إذا تيقن أو غلب على الظن نزول المطر.

س: هل يجوز الجمع بسبب البرد دون وجود مطر؟

ج: يجوز إذا كان البرد شديدًا جدًّا.

س: هل يجوز الجمع بسبب الرياح دون وجود مطر؟

ج: يجوز إذا كانت الرياح قوية يتوقع منها الضرر.

س:هل يجوز الجمع لمجرد وجود سيول على الأرض؟

ج: يجوز، فالجمع يكون لسبب في السماء وهو المطر، أو سبب في الأرض وهو السيل أو الوحل( الطين).

س: لو انصرف الإمام فقام مجموعة من الناس فجمعوا؟

ج: لا يجوز، والجمع لا ينعقد إلا بإذن الإمام.

س: متى تُصلى السنن في الجمع؟

ج: بعد الانتهاء من جمع الظهر والعصر، يقوم يصلي سنة الظهر. وبعد الانتهاء من جمع المغرب والعشاء يقوم يصلي سنة المغرب ثم سنة العشاء والوتر.

س: لو أنّ شخصًا لا يريد الجمع ماذا يصنع؟

ج: إما ينصرف بهدوء، أو يصلي مع الناس نافلة، ويرجع في وقت الصلاة الثانية.

س: لو وُجدت أسباب الجمع ولم يجمع الإمام؟

ج: لا يأثم الإمام، فالجمع ليس بواجب. ولكنّ الأفضل الجمع تخفيفًا على الناس.

س: ما حكم الجمع بين الجمعة والعصر؟

ج: الأفضل ترك ذلك، إلا لمطرٍ شديد أو عُذر قوي. فيجوز حينئذ أخذًا بقول من أجاز.

هذا والله تعالى أعلم.

المصدر / فلسطين أون لاين