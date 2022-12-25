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حملة مستفزة في الأرجنتين رداً على مطلب إعادة نهائي كأس العالم

25 ديسمبر 2022 . الساعة 16:07 بتوقيت القدس
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حملة مستفزة في الأرجنتين رداً على مطلب إعادة نهائي كأس العالم

وقع أكثر من 500 ألف شخص على عريضة عبر الإنترنت أُطلقت في الأرجنتين، تطالب فرنسا "بالتوقف عن البكاء" بعد هزيمتها في نهائي كأس العالم 2022 في قطر.

وقال فالنتين غوميس المبادر إلى إطلاق العريضة التي جمعت 570 ألفاً و768 توقيعاً على موقع "تشاينج دوت أورغ" إنه "منذ أن فزنا، لم يتوقف الفرنسيون عن البكاء والشكوى ولا يقبلون أن الأرجنتين هي بطلة العالم".

وأثار الحكم البولندي سيمون مارسينياك الذي أدار المباراة النهائية الأحد الماضي، انتقادات في فرنسا، خصوصاً حيال قراره منح ركلة جزاء لـ"ألبيسيلستي" بعد خطأ من عثمان ديمبيليه على أنخل دي ماريا في الشوط الأول.

وأعرب فرنسيون عن أسفهم لـ"انعدام لياقة" بعض اللاعبين الأرجنتينيين في الاحتفال عقب التتويج، ولا سيما الحارس إيميليانو مارتينيس.

المصدر / وكالات
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#فرنسا #الأرجنتين #قطر2022 #نهائي كأس العالم

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