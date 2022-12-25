مهرجانٌ جماهيريٌّ حاشدٌ لحماس في ذكرى انطلاقتها بمدينة صيدا جنوب لبنان

متابعة/ فلسطين أون لاين:

تنظّم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مهرجانا جماهيريا حاشدا في مدينة صيدا جنوب لبنان، وذلك إحياء لانطلاقتها الـ 35.

ورفع المشاركون في المهرجان " نحو القدس.. آتون بطوفان هادر"، الأعلام الفلسطينية ورايات حركة حماس الخضراء، والتي لوّحت بها الجماهير دون توقّف.

ويشارك في المهرجان، إلى جانب جموع الجماهير، قيادات الفصائل الفلسطينية الإسلامية والوطنية، وقيادات أحزاب لبنانية.

وفي كلمة عن المؤتمر الشعبي لفلسطيني، وجّه القيادي منير شفيق، التحية لحركة "حماس" وما قدّمته من إنجازات في طريق المقاومة.

وقال شفيق إن اندلاع الانتفاضة وولادة حركة حماس أشعل الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987.

ودعا حركة حماس للحفاظ على إرث المقاومة المرتفع، مشدّدا على أن المعارك التي خاضتها حماس أشعلت الانتفاضة ورفعت أسهم المقاومة.

بدوره أكد الأمين العام للجماعة الإسلامية محمد طقوش، أن الاحتلال الإسرائيلي إلى زوال بفعل ترابط المقاومة وكون القضية الفلسطينية هي قضية الأمتين العربية والإسلامية.

وأضاف: "فلسطين بالنسبة لنا هي العقيدة والدين والأخلاق ونحن جزء لا يتجزأ من الأمّة العربية"، مكملا: "لن نسكت عن حقوق الشعب اللبناني واللاجئين الفلسطينيين وسنعمل على توفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان.

وقدّم طقوش الشكر للمقاومة الفلسطينية على توحيدها للساحات.

يتبع..