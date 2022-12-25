نقابات العمال: الاحتلال تعمد إغلاق مئات الدونمات الزراعية بفتح السدود

أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، سامي العمصي، قيام الاحتلال الإسرائيلي بإغراق عشرات المنازل ومئات الدونمات الزراعية شرق مدينة غزة ووسط القطاع، بعد فتحه "عبّارات" مياه الأمطار صوب الأراضي الزراعية والمناطق المنخفضة.

واعتبر العمصي في تصريح صحفي، فتح الاحتلال لسدود تجميع مياه الأمطار جريمة، أدت لغرق منازل المواطنين وتضرر الأراضي الزراعية بمنازل في أحياء بمدينة غزة ومدينة دير البلح ومنطقة الزوايدة والبريج والنصيرات وسط القطاع، ومناطق شرق خان يونس، وشوارع رئيسية.

ولفت إلى أن المزارعين تكبدوا خسائر مادية كبيرة وأضرارا مباشرة في أراضيهم.

وأشار إلى أنه ومع بداية كل عام وموسم شتاء يتكبد المزارعون خسائر كبيرة نتيجة فتح الاحتلال لعبارات مياه الأمطار شرق مدينة غزة وبيت حانون، حيث يبلغ متوسط الخسائر سنويا نحو مليون ونصف مليون دولار.

وقال العمصي، إن "هذه الجريمة التي يرتكبها الاحتلال كل عام، تؤدي إلى غرق وإتلاف محاصيل المزارعين"، مطالبا المؤسسات الحقوقية التدخل العاجل ووقف هذا المسلسل المتكرر من الانتهاك الإسرائيلي، خاصة مع دخول فصل الشتاء فإن المزارعين يتخوفون من فتح العبارات.

وقال: إضافة لفتح العبارات، لم يكف الاحتلال الإسرائيلي خلال العام ذاته عن التدمير المتعمد للأراضي الزراعية وحرق المحاصيل الزراعية من خلال رش المبيدات السامة، ومنع تصدير البضائع.

وأكد أن الاحتلال يتعمد فتح السدود وإغراق الأراضي بالمياه ورش لتدمير قطاع الزراعة الذي يشكل 25% من الاقتصاد الفلسطيني".

المصدر / فلسطين أون لاين