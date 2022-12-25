محمد زقوت

كانت بداية مشاركات وإنجازات منتخب المغرب في بطولات كأس العالم لكرة القدم للرجال، حين تأهّل أسود أطلس لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم عام 1970.

ولكن ما حقّقه المنتخب المغربي الملقب بـ "أسود أطلس" في بطولة كأس العالم 2022 والتي أقيمت في دولة قطر من تأهل إلى دور نصف نهائي هذه البطولة، كان الإنجاز الأكبر والأجمل في مسيرة هذا المنتخب بقيادة مدربهم المغربي وليد الركراكي، حتى الآن.

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وهنا سنتعرّف عبر هذا التسلسل عن عدد مشاركات منتخب المغرب في بطولات كأس العالم وتفاصيل مشاركته في كل بطولة وأهم الإنجازات التي حقّقها في بطولات كأس العالم وهدفوا منتخب المغرب في بطولات كأس العالم.

كم مرة شارك المنتخب المغربي في كأس العالم؟

شارك المنتخب المغربي لكرة القدم للرجال في بطولات كأس العالم، أكثر من مرة خلال الأعوام التالية (1970، 1986، 1994، 1998، 2018، 2022) ويعتبر المغرب أكثر دولة عربية شاركت في كأس العالم رفقة السعودية وتونس، وبلغت عدد مشاركات منتخب المغرب 6 مرات.

تفاصيل عدد مشاركات المغرب في كأس العالم، وهي على النحو التالي:

المشاركة الأولى لـ منتخب المغرب في كأس العالم 1970

تأهل المنتخب المغربي "أسود أطلس" إلى أول بطولة في كأس العالم عام 1970، والتي استضافته المكسيك في فترة ما بين 31 مايو إلى 30 يونيو عام 1970.

وتأهل أسود أطلس ضمن المجموعة الرابعة والتي ضمت منتخب ألمانيا ومنتخب البيرو ومنتخب بلغاريا، ولكن لم يحظَ منتخب أسود الأطلس بالفوز في أي مباراة من مباريات دور المجموعات.

وكانت الخسارة الأولى لنسور قرطاج في كأس العالم أمام منتخب ألمانيا بهدفين مقابل هدف وتكرر خسارة منتخب المغرب للمرة الثانية أمام منتخب البيرو بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، وتعادل مع منتخب بلغاريا بهدف لكل منهم، وعبر منتخبا ألمانيا والبيرو إلى دور ربع النهائي على حساب منتخبي البلغاري والمغربي، وتوّج منتخب البرازيل بلقب بطولة كأس العالم 1970.

المشاركة الثانية لـ منتخب المغرب في كأس العالم 1986

بعد 16 عامًا عاد أسود أطلس إلى كأس العالم ليحقّق إنجازه الأول في التأهل للمرة الثانية، والذي استضافته المكسيك مرة ثانية تواليا في فترة ما بين 31 مايو حتى فترة 29 يونيو عام 1986، بعد انسحاب كولومبيا استضافته.

تأهل المغرب للمرة الثانية لنهائيات كأس العالم

وتأهل منتخب المغرب ضمت المجموعة الخامسة في دور المجموعات من بطولة كأس العالم عام 1986، برفقة منتخبات إنجلترا وبولندا والبرتغال.

وشهدت هذه البطولة عدّة إنجازات حققّها منتخب أسود أطلس، في مشاركته في بطولة كأس العالم عام 1986.

عدم خسارة أي مباراة في دور المجموعات

ومن هذه الإنجازات الذي حقّقها نسور قرطاج في دور المجموعات عدم خساراته لأي مباراة من مبارياته الدور الأولى من بطولة كأس العالم، ليحقّق بالبداية تعادلًا سلبيًّا ضد منتخب بولندا، وتكرر أيضا هذا التعادل السلبي أمام منتخب إنجلترا في المباراة الثانية، لينجح في هذا الدور وفي مباراته الأخيرة بتحقيق إنجاز كبير بهزيمة منتخب البرتغال بـ 3 أهداف مقابل هدف.

التأهل المغرب لـ دور الـ 16 ومتصدراً لمجموعته

أكمل أسود أطلس إنجازاته في بطولة كأس العالم 1986، بتأهل إلى دور الـ 16، ومسجلًا بذلك المغرب نفسه أول منتخب عربي يصل إلى دور الـ 16، وأيضا كمتصدر لـ مجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط وبرفقة وصيفي المجموعة إنجلترا وبولندا برصيد 3 نقاط لكل منهم.

ليضرب المنتخب المغربي موعدًا مع منتخب ألمانيا الغربية، في مباراته في دور ربع النهائي في هذه البطولة، لينجح منتخب ألمانيا الغربية بتحقيق انتصاره بهدف مقابل لا شيء، مودّعًا بذلك أسود أطلس هذه البطولة بعد تقديمهم لمباراة قوية.

المشاركة الثالثة لـ منتخب المغرب في كأس العالم 1994

شارك منتخب المغرب للمرة الثالثة في بطولة كأس العالم 1994، وتأهل منتخب المغرب رفقة منتخبات بلجيكا والسعودية وهولندا ضمن المجموعة الخامسة.

ولكن سرعان ما غادر المغرب دور المجموعات بخسارة من بلجيكا بهدف دون رد، وخسارة أخرى من السعودية بهدفين لهدف وتكرر نفس النتيجة أما هولندا.

المشاركة الرابعة لـ منتخب المغرب في كأس العالم 1998

تأهل أسود أطلس للمشاركة للمرة الرابعة في بطولة كأس العالم 1998 رفقة منتخبات النرويج ولبرازيل وإسكتلندا والذي استضافته فرنسا والتي توّجت به.

ورغم تقديم منتخب المغرب أداءً جيداً في هذه البطولة، بفوزهم بنتيجة 3 أهداف على إسكتلندا مقابل صفر وبالرغم من الخسارة من البرازيل بـ3 أهداف دون رد، ألا أن تعادل أسود أطلس مع النرويج بهدفين، جعل المنتخب المغربي يغادر هذه البطولة الكبيرة.

المشاركة الخامسة لـ منتخب المغرب في كأس العالم 2018

بالرغم من المشاركة الخامسة لـ نسور قرطاج في كأس العالم 2018 بجانب منتخبات إيران وإسبانيا والبرتغال، والذي استضافته روسيا وتوّجت به فرنسا للمرة الثانية.

إلا أن أسود أطلس لم يستطيعوا تجاوز دور المجموعات، بعد خساراتهم للمباراة الأولى أمام إيران بهدف دون رد، وكذلك هزيمتهم أمام البرتغال بنفس النتيجة، وتعادل أمام إسبانيا بهدفين لكل منهم.

المشاركة السادسة لـ منتخب المغرب في كأس العالم 2022

تعدّ المشاركة السادسة لـ منتخب المغرب في بطولة كأس العالم 2022 والتي استضافتها دولة قطر، من أفضل المشاركات لمنتخب أسود أطلس في تاريخه الكروي على الإطلاق.

إنجاز منتخب المغرب في دور المجموعات كأس العالم 2022

بعد تأهل أسود أطلس إلى نهائيات كأس العالم 2022 رفقة منتخب بلجيكا ومنتخب كندا ومنتخب كرواتيا ضمن المجموعة السادسة، وفي أول مباراة للمغرب في كأس العالم 2022 تحقيق تعادل سلبي مع وصيف بطولة عام 2018 منتخب كرواتيا، وتغلب في مباراته الثانية بهدفين دون رد على نظيره منتخب بلجيكا، وكرر فوزه بهدفين آخرين مقابل هدف لمنتخب كندا، ليحصد المغرب 7 نقاط في هذا الدور.

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تأهل المغرب لـ دور الـ 16 في كأس العالم 2022

بعد تأهل المرة الأولى لـ دور الـ 16 (ثمن النهائي) عام 1986، كان تصدّر أسود أطلس للمجموعة السادسة مستحقاً بعد تحقيق إنجاز الكبير بعدم خسارة أي مباراة من مبارياته في دور مجموعات كأس العالم 2022، ليكمل تأهله لـ دور الـ 16 للمرة الثانية في تاريخه.

في مباراة المغرب بـ دور الـ 16 أمام إسبانيا، قدّم أسود أطلس مباراة مميزة وقوية أمام الماتادور الإسباني، لتنتهي المباراة بتعادل سلبي، ليتفوق بعدها أسود أطلس بركلات الترجيح بنتيجة 3 مقابل صفر، وفي وقت تأّلق رجل المباراة حارس مرمى منتخب المغرب ياسين بونو.

تأهل المغرب لـ دور ربع نهائي كأس العالم 2022

لم تتوقف إنجازات منتخب المغرب عند دور الـ 16، بل استمرت إلى ربع النهائي، وملاقاة منتخب البرتغال في هذا الدور على إستاد الثمامة، لينجح أسود أطلس بالفوز بنتيجة هدف دون رد للبرتغال، برأسية يوسف النصيري الهداف التاريخي للمنتخب المغربي في بطولة كأس العالم، وبحضور 44 ألف متفرّج، ليكمل تفوقه بالوصول إلى دور نصف نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

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تأهل المغرب لـ دور نصف نهائي كأس العالم 2022

تأهل المنتخب المغربي لـ دور نصف نهائي كأس العالم 2022 (المربع الذهبي) كأول مرة تاريخه الكروي، وكأول منتخب عربي يصل دور نصف نهائي في هذه البطولة الكبيرة، ليواجه منتخب فرنسا الفائز ببطولة كأس العالم 2018، على إستاد البيت، والذي انتهت بفوز الديكة بنتيجة هدفين دون رد لـ أسود أطلس، ليودّع المنتخب المغربي بطولة كأس العالم 2022 بتحقيق إنجازات كبيرة وعظيمة، التي تعدّ المشاركة فيها حلمًا عند الكثير من المنتخبات العربية وغيرها.

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مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم 2022

واجه منتخب أسود أطلس في هذه المباراة منتخب كرواتيا وصيف بطولة كأس العالم 2018، على إستاد خليفة الدولي، لينجح المنتخب الكرواتي بالفوز بنتيجة هدفين مقابل هدف لمنتخب المغربي ويحصد المركز الرابع ببطولة كأس العالم 2022.

واحتاج المنتخب المغربي للتحقيق المركز الرابع في بطولة كأس العالم 2022، لـخوض 7 مباريات، وتسجيل 5 أهداف في شباك منافسي أسود أطلس.

المصدر / فلسطين أون لاين