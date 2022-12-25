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أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي استباقًا لضربات صاروخية روسية

25 ديسمبر 2022 . الساعة 11:30 بتوقيت القدس
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أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في العاصمة كييف ومقاطعات خيرسون وميكولايف وأوديسا وزاباروجيا، وهو الإعلان الذي تصدره عادة للتحذير من ضربات جوية وصاروخية روسية.

كما كشفت أوكرانيا عن تحرك عسكري قرب حدودها مع بيلاروسيا، وأعلنت تجدد القصف الروسي على خيرسون، بينما قدمت تركيا تقديرا "غير متفائل" لمسار الحرب.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن كتيبتين للدبابات وكتيبة بنادق اقتربت من الحدود الأوكرانية عبر أراضي بيلاروسيا، وذلك في إطار تدريبات يجريها الجيش الروسي هناك.

من جهته، قال قائد القوات المشتركة في الجيش الأوكراني سيرهي نايف، إن قوات بلاده أجرت تدريبات تحاكي مواجهة عمليات إنزال جوي لمجموعات استطلاع روسية من أراضي بيلاروسيا.

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وأوضح أن التدريبات الأوكرانية تأتي ردا على التحركات التي يقوم بها الجيش الروسي في مناطق بيلاروسيا المتاخمة لأوكرانيا.

في المقابل، نفى ميخائيل غالوزين نائب وزير الخارجية الروسي أن يكون الاتحاد العسكري بين بلاده وبيلاروسيا موجها من أجل الحرب في أوكرانيا.

وقال:" إن مهمة هذا الاتحاد صد أي عدوان محتمل ضد أراضي بيلاروسيا الحليفة لموسكو".

وكان غالوزين قد قال إن منظومتي الدفاع الجوي "إس-400″ و"إسكندر" اللتين قدمتهما موسكو لمينسك تأتيان في إطار تحسين القدرات القتالية للجيش البيلاروسي وزيادة كفاءة نظام الدفاع الجوي الروسي البيلاروسي المشترك.

المصدر / وكالات
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#روسيا #أوكرانيا #تأهب جوي #ضربات صاروخية

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