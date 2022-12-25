صحيفة عبرية: انتحار 14 جندياً إسرائيلياً خلال 2022

كشف صحيفة عبرية عن انتحار 14 جندياً (إسرائيلياً) منذ بداية العام الجاري 2022، خلال تأدية "الخدمة العسكرية"، مشيرة إلى أن هذا الرقم - 14- يُعد الأعلى منذ 5 سنوات.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في عددها الصادر اليوم الأحد، تفاصيل أخرى، موضحة أن 11 جنديا آخراً انتحروا خلال العام 2010، فيما سجلت النسبة الأعلى في حالات الانتحار بصفوف الجنود بالعام 2011 عندما بلغ عن انتحار 21 جنديا، بينما بلغ عدد الجنود المنتحرين عام 2013، 6 جنود فقط.

وبيّنت الصحيفة أن تلك الإحصاءات إلى "أن الغالبية العظمى من حالات الانتحار تعود للجنود من الذكور، حيث لا يتركون خلفهم أي خطابات أو رسائل تشرح أسباب إقدامهم على الانتحار".

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وأكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "لم يتوصل إلى نتيجة واضحة تفسر زيادة حالات الانتحار في صفوف الجنود والذكور على وجه الخصوص، حيث صدرت تعليمات للضباط في الجيش بالحرص على (زيادة اليقظة والاهتمام الازم) لمنع زيادة حالات الانتحار في صفوف الجنود".

وأظهرت معطيات جيش الاحتلال، "ارتفاعاً متواصلاً في الإعفاء من الخدمة العسكرية بسبب الأوضاع النفسية، حيث سجل في العام 2015 طلبات بلغت نسبتها 4.5%، تطلب الإعفاء من الخدمة بسبب الأوضاع النفسية، وارتفعت الطلبات لتصل إلى 8.5% في نهاية العام 2020".

كما أفادت الصحيفة ذاتها بأن "طلبات الإعفاء عن الاستمرار في الخدمة العسكرية بسبب الأوضاع النفسية، بارتفاع متواصل خلال الخدمة الإلزامية أيضا، وبلغت حوالي 8.6%، علما أن غالبية طلبات الإعفاء تكون خلال العام الأول من الخدمة العسكرية".

المصدر / فلسطين أون لاين-مواقع