في لقاء اليوم.. خدمات رفح x الهلال استثمار هدايا وإعادة رسم المنافسة

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

يسعى خدمات رفح للابتعاد بصدارة ترتيب دوري “ooredoo” الممتاز لكرة القدم لأندية غزة لموسم 2022-2023، عندما يستقبل ضيفه الهلال في ختام منافسات الجولة الثانية عشرة، والتي ستشهد مباراة مثيرة تجمع الجارين اتحاد بيت حانون وشباب جباليا.

خدمات رفح x الهلال

سيكون خدمات رفح مطالباً بتكرار سيناريو مباراته أمام الهلال في مرحلة الذهاب، عندما يتجدد اللقاء بينهما اليوم على ملعب رفح البلدي.

أصحاب الأرض يدخلون المباراة وسط رغبة جامحة في مواصلة مشوارهم المميز في الموسم الحالي، حيث تمكن الفريق من تحقيق الفوز في مبارياته الثلاثة الأخيرة من الدور الأول ولا يريد التوقف للحفاظ لتعزيز موقعه في صدارة الترتيب.

على الرغم من التفوق الواضح والكبير لخدمات رفح في مبارياته أمام الهلال، إلا أن الأمر قد يكون صعباً على الفريق خاصة وأن الضيف سيعمل على اغلاق المناطق الدفاعية بشكل محكم والاعتماد على الهجمات المرتدة.

ويملك متصدر الترتيب فرصة ثمينة لتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه شباب رفح والشجاعية بعد خسارتهما في الجولة الحالية.

خدمات رفح يأمل في أن تكون مباراته أمام الهلال بداية لمرحلة جديدة في طريق العودة لمنصات التتويج الذي غاب عنها في آخر موسمين، وهذا ما تنتظره جماهيره التي ستحتشد بشكل كبير لمساندة الفريق.

وحافظ الفريق الرفحي على قوام لاعبيه خلال فترة الانتقالات الشتوية، ولم يكتف بذلك بل قام بتعزيز صفوفه بضم يوسف داوود أحد أبرز نجوم مرحلة الذهاب والذي تألق بشكل كبير مع شباب جباليا الذي لعب معه منذ بداية الموسم.

ويدرك المدرب إسلام أبو عريضة أهمية وجود لاعب بقيمة داوود في صفوف الفريق وهذا ما يجعله يعتمد عليه بشكل أساسي، والاستفادة من خبرته في التعامل مع مثل هذه المباريات لحسم الأمور لصالح أصحاب الأرض.

من جانبه فإن الهلال يطمح للعودة بنتيجة إيجابية سواء الفوز أو الخروج بتعادل على أقل تقدير، خاصة وأن الفريق يتواجد في مركز جيد على صعيد الترتيب ويلعب دون وجود ضغوط بعكس ما حدث في المواسم الماضية التي واجه فيها الفريق صعوبات كبيرة لتأمين بقاءه في البطولة.

مباراة اليوم تعد بمثابة تحد كبير بالنسبة للمدرب حازم الوزير ولاعبي الهلال من أجل كسر العقدة مع خدمات رفح، وتحقيق فوز سيمنح الفريق دفعة قوية سواء في الترتيب أو على الصعيد المعنوي.

ولم يسبق للهلال الفوز أمام خدمات رفح سوى في مرة واحدة وكان حينها بقرار إداري من اتحاد كرة القدم كعقوبة على الفريق الرفحي لإشراك لاعب موقوف في بداية موسم 2017/2018.

سيحاول الوزير شحن لاعبيه معنوياً بأفضل شكل وتذكيرهم بالعديد من المباريات التي عاد فيها الفريق من ملعب رفح بنتائج إيجابية، خاصة وأنه يمثل عقدة كبيرة للقطب الثاني بالمدينة شباب رفح.

ولم يبرم الهلال صفقات قوية في مرحلة الانتقالات لكنه سيعتمد بشكل كبير على مجموعة اللاعبين المتواجدين معه منذ بداية الموسم والذين نجحوا في قيادته لحصد 17 نقطة.

اتحاد بيت حانون x شباب جباليا

يتجدد ديربي "الشمال" في الدوري الممتاز عندما يلتقي الجارين اتحاد بيت حانون وشباب جباليا، والتي تجمع الفريقين على ملعب بيت حانون.

ويتطلع الحوانين لبدء مرحلة الإياب بنفس الصورة التي اختتم فيها الفريق مرحلة الذهاب، بفوزه أمام الزوايدة وخدمات النصيرات مما يجعل الفوز على شباب جباليا مهما بالنسبة له.

واستهل اتحاد بيت حانون مشواره في الدوري الممتاز بالفوز على جاره شباب جباليا، ويمني النفس في أن يتكرر نفس السيناريو في مباراة اليوم من أجل التقدم في الترتيب والاقتراب من مراكز المقدمة.

ونجح الحوانين في تعويض الفترة الصعبة التي مرت بهم مع غياب الانتصارات في ستة مباريات متتالية، ليحتل المركز الثامن برصيد 15 نقطة وهو نفس رصيد الصداقة الذي يتفوق بفارق الأهداف في المركز السابع مؤقتاً بعد فوزه أمس على غزة الرياضي.

وسيعمل المدرب محمد العيماوي على تحفيز لاعبيه بالشكل المناسب والتشديد عليهم بضرورة تفادي الوقوع في أي أخطاء قد تؤثر بشكل سلبي على الفريق، الذي يحتاج للفوز لاكتساب الثقة والتقدم في الترتيب والقفز للمركز الرابع حال فوزه وخسارة الهلال من خدمات رفح.

على الجانب الآخر يريد شباب جباليا العودة لسكة الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الخمسة الأخيرة، ويسعى إلى رد اعتباره أمام الحوانين بعد الخسارة التي مني بها الفريق في مباراتهما مطلع الموسم.

يدرك الثوار صعوبة المباراة إلا أن تواجد الفريق في المركز التاسع برصيد 14 نقطة، يدفعهم لحصد النقاط الثلاث وعدم التنازل عنهم لتصويب أوضاعهم والاستفادة من الفرصة القائمة للتقدم في الترتيب أربعة مراكز على أقل تقدير.

وسيعمل شباب جباليا على استثمار خبرة لاعبيه من أجل التفوق على الحوانين، حيث شهدت مباريات الفريقين منذ صعود الأخيرة للدوري الممتاز الكثير من الإثارة والندية بينهما، مما يجعل الفوز في اللقاء مثل ضرب العصفورين بحجر واحدة.

وعمل مدربه أحمد عبد الهادي خلال الفترة الماضية على معالجة كافة المشاكل التي عانى منها فريقه، ويأمل بأن تكون مرحلة الاعداد القصيرة جاءت بنتائج إيجابية وهذا ما سيظهر في مباراة اليوم.