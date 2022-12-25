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بالفيديو والصور العشرات من المستوطنين يقتحمون "الأقصى" ويؤدّون طقوسًا تلمودية

25 ديسمبر 2022 . الساعة 09:06 بتوقيت القدس
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مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى المبارك (أرشيف)

اقتحم العشرات من المستوطنين، صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن المستوطنين نفّذوا بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدّوا طقوسًا تلمودية.

يشار إلى أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تتم بشكل يومي؛ ما عدا الجمعة والسبت، وخلال فترتين صباحية ومسائية (بعد صلاة الظهر) ولمدة أربع ساعات ونصف الساعة (إجمالية).

وتقوم قوات الاحتلال بين الفينة والأخرى بإبعاد مرابطين ومرابطات عن المسجد الأقصى لحجج واهية، بهدف تفريغه من أهله ومرابطيه وإفساح المجال للمستوطنين كي يعيثوا فيه فساداً.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الأقصى #اقتحام الأقصى #مستوطنين

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