مقتل 16 شخصًا وانقطاع الكهرباء جراء العاصفة الثلجية في أميركا

اجتاحت عاصفة قطبية معظم أنحاء الولايات المتحدة، وأدت إلى مقتل ما لا يقل عن 16 شخصاً بسبب حوادث سير، وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وتقطع السبل بالآلاف مع إلغاء رحلات طيران.

وألغيت اليوم نحو 2700 رحلة طيران أميركية وتقرر إرجاء أكثر من 6200، بحسب خدمة تتبع الرحلات فلايت أوير، التي ذكرت أنه تم إلغاء 5936 رحلة أمس.

ووقعت بالفعل حوادث سير مرتبطة بالطقس في أنحاء البلاد أدت لمقتل 16 شخصاً على الأقل وتقطع السبل بالآلاف على الطرق وسط الثلوج، حسبما أفادت وسائل الإعلام.

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ومن المتوقّع أن يتسبّب الانخفاض الشديد في درجات الحرارة في جعل ليلة عيد الميلاد هذا العام الأكثر برودة على الإطلاق.

وزاد الضغط على أنظمة الطاقة في جميع أنحاء البلاد مع ارتفاع الطلب على التدفئة والأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء بسبب العاصفة.

وأدّى هذا إلى انقطاع الكهرباء عن أكثر من 800 ألف شخص، وذلك انخفاضًا من 1.8 مليون منزل وشركة في الصباح الباكر وفقا لموقع باور أوتدج الإلكتروني.

وأدّت الاضطرابات إلى قلب الروتين اليومي وخطط العطلات لملايين الأميريكيين خلال واحدة من أكثر مواسم السفر ازدحاما خلال العام.

المصدر / وكالات