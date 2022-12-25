حملة مداهمات واعتقالات واشتباكات قرب جنين

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخلّلها اعتقال عدد من الشبّان.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عدد من الشبان خلال اقتحام قوات الاحتلال لمناطق مختلفة بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلّحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وعلى الصعيد الميداني، اندلعت صباح اليوم الأحد، اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة قباطية قضاء جنين.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من المقاومين استهدفت قوات الاحتلال المتواجدة على مدخل بلدة قباطية، بوابل من الرصاص.

المصدر / فلسطين أون لاين