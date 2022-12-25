فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاحتلال يصعد من هجمته على المنهاج الفلسطيني في القدس

كيف تعرَّف لازاريني إلى اللاجئين الفلسطينيين؟

الاعتقال السياسي.. حملة أمنية تواكب ظروفًا لم تشهدها الساحة الفلسطينية

عزلة الاحتلال "عملية بتر وليست طلقة في القدم"

حملة مداهمات واعتقالات واشتباكات قرب جنين

الأسرى ومنعطف الإعدام والواجب الوطني

أسعار الخضار والدجاج واللحوم في أسواق غزة

خبيرة تكشف عن أنواع من الخضار تساهم في الوقاية من سرطان الأمعاء

ارتفاع على سعر الدولار.. أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

الطقس: أجواء باردة وماطرة

حملة مداهمات واعتقالات واشتباكات قرب جنين

25 ديسمبر 2022 . الساعة 07:31 بتوقيت القدس
...
حملة مداهمات واعتقالات واشتباكات قرب جنين (أرشيف)

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واقتحامات لمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخلّلها اعتقال عدد من الشبّان.

وأفاد نادي الأسير باعتقال عدد من الشبان خلال اقتحام قوات الاحتلال لمناطق مختلفة بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة مسلّحة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين.

وعلى الصعيد الميداني، اندلعت صباح اليوم الأحد، اشتباكات مسلحة بين مجموعة من المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال عند مدخل بلدة قباطية قضاء جنين.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من المقاومين استهدفت قوات الاحتلال المتواجدة على مدخل بلدة قباطية، بوابل من الرصاص.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حملة اعتقالات #اشتباكات في جنين #حملة مداهمات واعتقالات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة