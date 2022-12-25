إصابات بحادث انهيار مدرج بصالة حسن مصطفى في مصر

تسبب انهيار جزء من مدرج في صالة الدكتور حسن مصطفى بضاحية 6 أكتوبر جنوب القاهرة في إصابة 27 مشجعًا لنادي الاتحاد السكندري خلال مباراة الفريق ضد الأهلي، مساء السبت، في كأس السوبر المصرية لكرة السلة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحصر المبدئي يشير إلى إصابة 27 مواطنًا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، و9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجاري المتابعة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان الدفع بـ 21 سيارة إسعاف إلى موقع انهيار المدرج.

وقرر الاتحاد المصري للعبة إلغاء المباراة نظرًا لتدافع رجال الإسعاف ورجال الأمن لنقل المصابين الى المستشفيات.

وتوقفت المباراة في الربع الثالث وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الاتحاد السكندري 67-45.

وفوجئ الحضور بسقوط السور الحديد وجزء من مدرج جماهير الاتحاد السكندري، وهرع رجال الأمن إلى مدرج الفريق السكندري لمحاولة إسعاف الجماهير، كما توافدت عربات الإسعاف.

واتخذ مسؤولو الاتحاد المصري للعبة قرار الإلغاء، حرصًا على سلامة الجماهير واللاعبين، دون الإعلان عن موعد استكمال المباراة أو إعادتها بالكامل.

وأعلن المتحدث عن وزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي أن سبب الإصابات هو سقوط الستاند الحديدي الخاص بكاميرات التصوير بسبب تدافع نحو 500 مشجع من جماهير الاتحاد كانوا متواجدين في المدرج، مشيرا إلى أن الاصابات حتى الآن بسيطة والأمور مستقرة.

وأعلنت وزارة الصحة أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، يتابع الحالة الصحية لمصابي حادث الانهيار، حيث وجه الوزير برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات في محيط الحادث، وتشكيل غرفة مركزية للمتابعة وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية على الوجه الأكمل، وبأقصى سرعة، وتوافر جميع الفرق الطبية والتخصصات الجراحية المختلفة في المستشفيات المحيطة بموقع الحادث.

المصدر / وكالات