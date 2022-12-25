خبيرة تكشف عن أنواع من الخضار تساهم في الوقاية من سرطان الأمعاء

أعلنت الدكتورة أنتونينا ستارودوبوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الخضروات والخضروات الورقية من الفصيلة الكرنبية (الصليبية) يساعد على الوقاية من سرطان الأمعاء.

وتقول كبيرة خبراء التغذية بوزارة الصحة بموسكو: "وفقا لنتائج الدراسات التي أجريت مؤخرًا، اتضح ان تناول الخضار والخضروات الورقية من الفصيلة الصليبية- الملفوف بمختلف أنواعه - القرنبيط وبروكلي والفجل واللفت والجرجير وغيرها، تساعد على الوقاية من سرطان القولون والمستقيم لأنها تحتوي على نسبة عالية من البولوفينول والألياف الغذائية".

وتضيف، إن الأهمية البيولوجية لهذه الصبغة النباتية الموجودة في الخضروات والفواكه والثمار الساطعة اللون، تكمن في أنها مضادة للأكسدة. أي أنها تحمي خلايا الجسم من التلف.

المصدر / وكالات