تفاصيل المنخفض الجوي وكيف سيكون في الساعات القادمة

أوضح الراصد الجوي ليث العلامي، مستجدات المنخفض الجوي الذي يضرب الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة على وجه الخصوص في الوقت الحالي.

وقال الراصد الجوي إن قطاع غزة يعمل منذ ساعات كمغناطيس للسحب الماطرة والتي تكاد لا تتوقف، علمًا أن هذه الأمطار حصريًا في غزة بينما مناطق فلسطينية كثيرة لم تشهد أي هطولات تذكر، لذلك تم تسجيل كميات هي الأعلى على مستوى الوطن وقدرت بـ 45 ملم.

وأوضح أن حالة عدم الاستقرار الجوي مستمرة حتى الأحد، حيث سيبدأ منخفض جوي تشتد فيه الأمطار وتنتشر خلال الساعات المقبلة، إذ ستكون بكميات وفيرة وستتركز في جنوب ووسط فلسطين.

وأشار الراصد الجوي أن التوقعات تشير الي أن الأمطار ستكون كثيفة في قطاع غزة أحيانًا، منبهًا من ارتفاع منسوب المياه والسيول.

المصدر / فلسطين أون لاين