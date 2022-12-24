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الإعلام الحكومي: نتابع ميدانيًا آثار المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة

24 ديسمبر 2022 . الساعة 22:50 بتوقيت القدس
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أعلنت رئاسة العمل الحكومي  في قطاع غزة، أنها تتابع ميدانيا مع جميع جهات الاختصاص انعكاسات الأجواء الحالية نتيجة المنخفض الجوي والأمطار الغزيرة التي يشهدها قطاع غزة، وما سببته من تجمعات للمياه في عدد من المناطق وغرق بعض المنازل، يتم التعامل معها.

وأضافت اللجنة في تصريح صحفي، مسا السبت، أن  فتح الاحتلال للسدود المحاذية لقطاع غزة في أكثر من نقطة، فاقم من خطورة وصعوبة الوضع.

وأشارت إلى أنها أعطت التوجيهات لكافة جهات الاختصاص بالبلديات والشرطة والدفاع المدني وطواقم الطوارئ بوزارات الأشغال والتنمية الاجتماعية للعمل السريع والتخفيف من تداعيات هذه الحالة الجوية على المواطنين المتضررين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الإعلام الحكومي

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