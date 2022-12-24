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تعرف على أسعار تذاكر مباريات كأس خليجي 25 في العراق

24 ديسمبر 2022 . الساعة 22:51 بتوقيت القدس
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تعرف على أسعار تذاكر مباريات كأس خليجي 25 في العراق

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم السبت عن اطلاق عملية بيع تذاكر مباريات مسابقة كأس الخليج العربي بنسختها الخامسة والعشرين المقررة في مدينة البصرة جنوب البلاد من السادس إلى التاسع عشر من كانون الثاني/يناير المقبل.

ويستضيف العراق البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الاولى عام 1979 حيث استضافت العاصمة بغداد النسخة الخامسة وتوج المنتخب العراقي فيها بأول القابه الثلاثة التي يحفل بها سجل مشاركاته. وعقد مؤتمر صحافي في مدينة البصرة السبت اطلق خلاله الموقع الالكتروني الخاص ببيع تذاكر المباريات والتي حددت بأربع فئات.

وذكر رئيس الاتحاد العراقي للعبة عدنان درجال خلال المؤتمر "نتمنى ان تكون عملية شراء التذاكر ميسرة وسهلة من اجل حضور مباريات خليجي 25".

واعرب محافظ البصرة اسعد العيداني عن امله في اظهار بطولة ناجحة "نطمح ان تكون بطولة مميزة وناجحة من جميع الجوانب مع ترحيبنا بكل الاشقاء والاصدقاء".

وذكر الاتحاد العراقي عبر بيان رسمي "الية بيع التذاكر ستكون الكترونيا وحدد موقع الكتروني خاص ببيع التذاكر حسب كل فئة". واوضح أن التذاكر ستسمح بحضور مباراتين تختلف أسعارها حسب الألوان، فاللون الاخضر سعرها 30 دولارا، واللون الاصفر من فئة 20 دولارا، واللون الاحمر (14 دولارا)،

واللون الازرق من فئة 10 دولارات. وخصصت اللجنة المنظمة لبطولة خليجي 25 خمسة منافذ لبيع تذاكر المباريات بشكل مباشر في مدينة البصرة الغنية بالترول،

اعتبارا من 25 كانون الاول/ديسمبر الحالي. ويتوقع تدفق اعداد كبيرة من مشجعي المنتخبات الخليجية الى مدينة البصرة الحدودية مع دولة الكويت.

وكانت الحكومة العراقية قررت في وقت سابق الغاء الرسوم الخاصة بتاشيرات الدخول الى اراضيها البالغة 200 دولار في اطار التشجيع لحضور المباريات، فضلا عن تسهيلات منتظرة تتصل بالية دخول انصار المنتخبات من دول الخليج العربي عبر الكويت. وتقام كاس الخليج العربي مرة واحدة كل عامين،

واوقعت قرعة خليجي 25 منتخبات العراق والسعودية واليمن وسلطنة عمان في المجموعة الاولى، وقطر والامارات والكويت والبحرين حامل اللقب في المجموعة الثانية.

المصدر / وكالات
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