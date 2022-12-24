رئيس بلدية الزوايدة: الاحتلال يتعمد إغراق المناطق الشرقية بفتح السدود وعبارات المياه

قال رئيس بلدية الزوايدة سامي أبو محيسن إن الاحتلال يتعمد إغراق المناطق الشرقية في وسط القطاع بفتح السدود وفتح عبّارات المياه والصرف الصحي مما تسبب في غرق الأراضي الزراعية وتلف المحاصيل وتجمع المياه بكميات كبيرة في شارع صلاح الدين .

وأهاب أبو محيسن بجهاز الدفاع المدني للتعاون مع البلدية في إنقاذ السكان المتضررين بعد تلقي لجنة الطوارئ عدد من المناشدات وذلك للحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم .

وأوضح أبو محيسن أن فرق الطوارئ ستبقى على رأس عملها حتى انتهاء المنخفض الجوي وعودة الحياة إلى طبيعتها .

ودعت لجنة الطوارئ المواطنين إلى ضرورة التعاون مع طواقم البلدية وإتباع الإرشادات الصادرة حول كيفية التعامل مع المنخفض الجوي، والتي يتم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للبلدية ووسائل الاعلام المختلفة لتلافي أي أضرار قد تقع بفعل المنخفض.

المصدر / فلسطين أون لاين