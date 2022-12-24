فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

11 عملا مقاوما في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

عائلة المعتقل السياسي باسل فليان تعبّر عن تخوفها على مصير ابنها

الحركة الأسيرة: جاهزون لحرب مفتوحة مع الاحتلال

الاحتلال يواصل اعتقال 3 أفراد من عائلة القيادي الدكتور عز الدين عمارنة

تصريحات نارية وغريبة لوحيد خليلودجيتش مدرب منتخب المغرب السابق

العواودة تعول على ثبات المرابطين لإفشال مخططات الاحتلال في الأقصى

مدرب فرنسي يصف مارتينيز حارس الأرجنتين بـ"الغبي"

11 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أول صورة من داخل المستشفى لبيليه بعد تدهور حالته

اتحاد خانيونس يحسم القمة أمام شباب رفح

ما هو أجمل أهدف في كأس العالم 2022؟

24 ديسمبر 2022 . الساعة 21:43 بتوقيت القدس
...
ما هو أجمل أهدف في كأس العالم 2022؟

حصد الهدف الذي سجله البرازيلي ريشارليسون من مقصية في مرمى صربيا في أولى مباريات المنتخبين في مونديال قطر 2022 لكرة القدم، جائزة

أجمل هدف في البطولة، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأحرز ريشارليسون هذه الجائزة بفضل تصويت الجمهور متفوقًا على تسعة أهداف أخرى مرشحة.

بعد عرضية من فينيسيوس جونيور في الجزء الخارجي لقدمه اليمنى، سيطر ريشارليسون على الكرة بقدمه اليسرى، قبل أن يلتف ليطلقها أكروباتية خلفية باليمنى في الشباك الصربية مسجلا هدفه الشخصي الثاني في المباراة التي انتهت بفوز "سيليساو" 2-0. هذا الهدف دفع بأحد المعلقين الى القول "هذه هي البرازيل"،

وجعل الجميع يعتقد أن رجال المدرب تيتي سيشعلون النهائيات بفنياتهم وسحرهم الكروي وارتجالهم، لكن، وعلى الرغم من بعض اللحظات الساحرة،

تم إقصائهم من الدور ربع النهائي على يد كرواتيا بركلات الترجيح. واختار الجمهور هذه الاكروباتية على حساب هدف السعودي سالم الدوسري في الفوز التاريخي ضد الارجنتين، الهولندي كودي خاكبو ضد الاكوادور، الارجنتيني إنسو فرنانديس ضد المكسيك، الكاميروني فنسان أبوبكر ضد صربيا،

المكسيكي لويس تشافيس ضد السعودية، الفرنسي كيليان مبابي ضد بولندا، ريشارليسون أيضًا ضد كوريا الجنوبية، الكوري سيونغ-هو بايك ضد البرازيل،

والبرازيلي نيمار ضد كرواتيا. بدأ فيفا في منح هذه الجائزة في 2006 ليخلف ريشارليسون بالتالي المكسيكي ماكسي رودريغيس،

الاوروغوياني دييغو فورلان (2010)، الكولومبي خاميس رودريغيس (2014) والفرنسي بنجمان بافار (2018).

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#البرازيل #كأس العالم #مونديال قطر #قطر2022 #أهداف كأس العالم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة