اتحاد خانيونس يترقب عودة النبريص إلى غزة

غزة/ وائل الحلبي:

زادت الاحتمالات في الساعات الماضية حول عودة النجم خالد النبريص لاعب الإسماعيلي المصري إلى صفوف فريقه اتحاد خانيونس، واكمال بطولة الدوري الممتاز معه.

وكان النبريص تقدم بشكوى ضد الإسماعيلي نظرا لعدم تلقيه مستحقاته المالية خلال الأشهر الخمسة الماضية، قبل أن يقرر مقاطعة تدريبات الفريق والانضمام لمعسكر المنتخب الأولمبي في العاصمة الأردنية عمان.

وأشارت العديد من المصادر المقربة من اللاعب إلى احتمالية انضمامه لصفوف ناديه السابق اتحاد خانيونس في ظل رغبته بالعودة إلى غزة، حيث سيكون متاح له المشاركة مع الفريق حال طلب بطاقته الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وستمثل عودة النبريص لصفوف اتحاد خانيونس قوة مضاعفة ستساعد الفريق في تحقيق نتائج إيجابية، خاصة وأنه غادر الفريق بعدما ساهم بشكل كبير في وضعه بمقدمة الترتيب بالموسم الماضي قبل أن تتراجع نتائج الفريق بشكل واضح بعد انتقاله إلى الإسماعيلي في يناير الماضي.

وعانى النبريص مع الإسماعيلي بسبب قلة مشاركاته على الرغم من ظهوره المميز في المرات القليلة التي ظهر بها مع الفريق.