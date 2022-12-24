مدرب فرنسي يصف مارتينيز حارس الأرجنتين بـ"الغبي"

انتقد الفرنسي باتريك فييرا، مدرب كريستال بالاس الانجليزي، السبت الاحتفالات "الغبية" لحارس مرمى الارجنتين إيميليانو مارتينيز، في أعقاب فوز بلاده على فرنسا

في نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر. كان مارتينيز، الفائز بجائزة القفاز الذهبي، أحد أهم عناصر الارجنتين في طريقها الى اللقب الثالث في تاريخها. في النهائي،

تصدى برجله بطريقة رائعة لانفرادية راندال كولو موانيه في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع للشوط الاضافي الثاني ليأخذ المباراة الى ركلات الترجيح، تصدى

خلالها لمحاولة كينغسلي كومان لتفوز الارجنتين 4-2. لكن بعد ذلك، قام حارس أستون فيلا الانجليزي بحركة غير أخلاقية بعد تسلمه جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس

في البطولة. وفي المسيرة الاحتفالية في العاصمة بوينوس أيرس، حمل دمية ووجهها مغطى بصورة الفرنسي كيليان مبابي الذي سجل ثلاثة أهداف في النهائي ونال

جائزة هدّاف البطولة (8 أهداف). وانتقد فييرا، الفائز بكأس العالم مع فرنسا عام 1998، تصرفات مارتينيز الغريبة. قال في مؤتمر صحافي على هامش المباراة ضد

فولهام في الدوري الإنجليزي "أعتقد أن بعض الصور التي رأيتها من حارس المرمى الأرجنتيني تنقّص قليلاً مما حققته الأرجنتين في كأس العالم...لا أعتقد حقًا أنهم

كانوا بحاجة للقيام بذلك". وتابع "ولكن، كما تعلمون، لا يمكنكم السيطرة على مشاعر العالم والقرارات أحيانًا، ولكن كان هذا قرارًا غبيًا من مارتينيز للقيام بذلك". سيعود

مارتينيز إلى برمنغهام الأسبوع المقبل، حيث يعتزم مدرب أستون فيلا الاسباني أوناي إيمري التحدث إلى اللاعب البالغ 30 عامًا حول سلوكه المثير للجدل. قال إيمري

"عندما تنتابك مشاعر قوية، يكون من الصعب أحيانًا السيطرة عليها...سأتحدث معه الأسبوع المقبل، عن بعض الاحتفالات، لكنني أحترم الآن أنه مع المنتخب الوطني

وعندما يكون معنا، فهو مسؤوليتنا ثم يمكننا التحدث عن الامر".

المصدر / وكالات