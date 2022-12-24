11 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجل في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 11 عملا مقاومًا، من بينها 6 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة، واندلاع مواجهات في 4 نقاط.

واندلعت مواجهات في بيت بيت إجزا في القدس، فيما أطلق مقاومون النار صوب جنود الاحتلال على حاجز الجلمة، وحاجز دوتان، ومستوطنة ميراف، وجبع والعرقة ومخيم جنين.

كما شهدت كل من بيتونيا في رام الله ومخيم الفوار الشيوخ في الخليل، اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال، فيما فجر مقاومون عبوة ناسفة في الفوار.

وفيما يخلص العمليات النوعية، فقد سجلت الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عملية إطلاق نار استهدف قوات الاحتلال في 6 أماكن مختلفة بمدينة جنين ( مخيم جنين - العرقة – حاجز دوتان – مستوطنة ميراف - جبع)، واستهداف قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة خلال المواجهات في مخيم الفوار.

المصدر / فلسطين أون لاين