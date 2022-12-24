اتحاد خانيونس يحسم القمة أمام شباب رفح

غزة/ وائل الحلبي:

حسم اتحاد خانيونس قمة منافسات الجولة في الدوري الممتاز بفوزه الثمين على شباب رفح، وتمكن الصداقة من تحقيق فوز مثير على غزة الرياضي، وارتقى أهلي غزة لصدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى بعدما عاد بالفوز من أمام أهلي النصيرات.

الدوري الممتاز

اتحاد خانيونس x شباب رفح

حقق فريق اتحاد خان يونس انتصاراً ثميناً بهدفين دون رد على ضيفه شباب رفح، والتي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس.

الفوز جعل اتحاد خانيونس يتقدم للمركز الخامس برصيد 16 نقطة، وتجمد رصيد شباب رفح عند 21 نقطة في المركز الثالث متأخرا بفارق الأهداف عن الشجاعية.

سجل لاتحاد خان يونس محمد عمران في (45) وعمر ابوعبيدة (74).

غزة الرياضي x الصداقة

بدوره فاز الصداقة على نظيره غزة الرياضي بهدفين دون رد، في مباراة جمعت الفريقين على ملعب فلسطين، ليرفع الصداقة رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع مؤقتا.

هدفي الصداقة سجلهما ميسر البواب (65 ركلة جزاء) وصائب أبو حشيش (90+3 ركلة جزاء).

دوري الدرجة الأولى

أهلي النصيرات x أهلي غزة

استعاد أهلي غزة صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى بفوزه الثمين على مضيفه أهلي النصيرات بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الدرة.

أهلي غزة استثمر خسارة خدمات خانيونس من نماء وتقدم للمركز الأول برصيد 27 نقطة، وتجمد رصيد أهلي النصيرات عند 13 نقطة في المركز التاسع.

بيت حانون الأهلي x خدمات البريج

قلب بيت حانون الأهلي تأخره أمام ضيفه خدمات البريج إلى فوز بهدفين مقابل هدف، في المباراة المثيرة التي جمعتهما على ملعب بيت حانون.

فوز الحوانين عزز من حظوظ الفريق في المنافسة على الصعود بعدما رفع رصيدهم إلى 23 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن نماء صاحب نفس الرصيد في المركز الثالث، وتجمد رصيد البريج عند في المركز السادس بشكل مؤقت.

سجل ثنائية الحوانين فادي عوض الله بالدقيقتين (57) و(89) ، وجاء هدف البريج الوحيد عبر أحمد الكرنز عند الدقيقة (32)، وشهدت المباراة طرد لاعب بيت حانون محمود الزعانين في الدقيقة 82، ولاعب البريج محمد أبو موسى بالدقيقة 92 لحصول كل منهما على البطاقة الصفراء الثانية.

دوري الدرجة الثانية

حقق فريق التفاح الفوز بهدفين لهدف على مضيفه اليرموك في المباراة التي جمعتهما على ملعب بيت لاهيا، لحساب مجموعة غزة والشمال ليرفع التفاح رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، ويتجمد رصيد اليرموك عند 7 نقاط في المركز السادس.

وفي اطار نفس المجموعة حسم التعادل الايجابي بهدف لمثله لقاء فريقا الوفاق والزيتون الذي جمعهما على ملعب اليرموك، ليرفع الوفاق رصيده إلى 13 نقطة في المركز الرابع ويرفع الزيتون رصيده إلى 8 نقاط في المركز الخامس.

وفي منافسات مجموعة الوسطى والجنوب حقق فريق جماعي رفح الفوز بثلاثة أهداف نظيفة على ضيفه الرباط في المباراة التي جمعتهما على ملعب رفح البلدي، ليرفع جماعي رفح رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع ويتجمد رصيد الرباط عند 8 نقاط في المركز الأخير.

دوري الدرجة الثالثة

وفاز الشوكة على نظيره العودة بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب النصيرات، لحساب مجموعة الوسطى والجنوب ليرفع الشوكة رصيده إلى 3 نقاط في المركز السادس ويتجمد رصيد العودة عند 3 نقاط في المركز الخامس.