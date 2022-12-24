أسرار الكاميرا العنكبوتية بمونديال قطر 2022

أحدثت الكاميرا العنكبوتية "سبايدركام" (SPIDERCAM) ثورة في عالم تصوير مباريات كرة القدم، وتألقت بشكل كبير في كأس العالم 2022 في قطر بلقطاتها العلوية الإبداعية التي تحدث الفارق في النقل التلفزيوني.

وتحتاج الكاميرا العنكبوتية تجهيزات خاصة لذلك ليست منتشرة سوى في البطولات العالمية والدوريات الكبرى فقط، وعلى سبيل المثال وليس الحصر كانت المرة الأولى التي تستخدم في الجزائر خلال النقل التلفزيوني لحفلي افتتاح وختام دورة ألعاب البحر المتوسط في وهران منتصف العام الجاري.

وكمشاهد لمباريات كأس العالم في قطر من الملعب لاحظت مدى رشاقة تحركات "سبايدركام" فوق الملعب، كما لاحظت أنها "تخاف الكرة وتخشى التصويب لأعلى" رغم أنها تلاحقها إذ لا تقترب من اللاعبين أو أرض الملعب إلا في حالة توقف اللعب فقط، ويكمن السر في خوفها أن الكرة قد تحطمها وتخرجها عن تغطية المباراة إذا اصطدمت بها خاصة إذا كانت قوية.

ويقول خالد إبراهيم مخرج البرامج والمباريات الرياضية للجزيرة نت، إن الكاميرا العنكبوتية أطلق عليها هذا الاسم لأنها تتدلى كالعنكبوت عبر 4 أسلاك قوية ومرنة تثبت إما أعلى 4 أعمدة على أطراف الملعب من الخارج أو في الزاويا الأربع لسقف الملعب، بحيث تجعل هذه الأسلاك حركة الكاميرا تصل للأسفل حتى مستوى أقدام اللاعبين، وللأعلى إلى سقف الملعب، ويشترط أن تكون مثبتة في أعلى نقطة حتى تكون بعيدة عن مرمى الكرة التي قد تحطمها أو تسقطها على اللاعبين إذا اصطدمت بها.

LATEST UPDATE: Spider Cam has been installed at National Stadium, Karachi, it will be used first time in Pakistan.



It will be used for two way communication b/w commentator and player #PSL5 #HBLPSLV #Cricket #Pakistan #Karachi #PSL2020 #SpiderCam pic.twitter.com/VJMBK7zkKC — Syed Mohib (@IsyedMohib) February 18, 2020

ويضيف إبراهيم أنها تمنح المخرج المسؤول عن نقل المباريات زوايا خاصة رائعة وفريدة إذ لا تستطيع الكاميرات العلوية في تصويرها، وذلك من خلال تنسيق المخرج مع المصور المكلف بالتحكم فيها، لأن الكاميرا العنكبوتية سريعة الحركة وتستطيع أخذ المكان الأنسب لأحداث المباراة من أي كاميرا ثابتة أو حتى متحركة أخرى، حيث تتميز حركتها بديناميكية ترصد كل أبعاد الملعب وتحركات الكرة واللاعبين بل والجماهير أيضا بدقة عالية جدا عبر عدسات عالية الدقة.

The noise from the Kop. 😍



BRILLIANT Spidercam footage of Origi's derby day winner. 🙌 pic.twitter.com/8m2OiDnLjr — Liverpool FC (@LFC) March 1, 2019

ويؤكد إبراهيم أن مشاهدة المباريات المنقولة باستخدام هذه الكاميرات الحديثة جدا عبر التلفاز قد يكون أفضل من حتى الحضور في المدرجات لأنها تنقل المباراة بزاوية كاملة (360 درجة) تجعل المشاهد يعيش أحداث المباراة وكأنه في الملعب وأكثر من خلال الإعادة من زوايا مختلفة.

Spidercam moving along its, er, 'web' pic.twitter.com/4vFfqJCZOU — Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) January 15, 2017

ويوضح المخرج المصري أن قلة استخدام الكاميرا العنكبوتية في الملاعب العربية والأفريقية له عدة أسباب منها تكلفتها العالية سواء في التركيبات أو سعر الكاميرا نفسها، كما أن تجهيزاتها المكلفة يجب أن تركب في العديد من الملاعب التي غالبا ما لا تتوفر فيها أسقف يسهل تثبيت أسلاك الكاميرا فيها.

ويتابع أن تشغيلها يحتاج لمتخصصين ومعظمهم من المصورين الأجانب، وأخيرا تمثل الكاميرا خطرا على اللاعبين إذا لم يتم تثبيتها أو أسلاكها المعدنية بشكل جيد، وهو ما يحتاج صيانة دائمة وهي مكلفة أيضا.

المصدر / الجزيرة نت