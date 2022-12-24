الحركة الأسيرة: جاهزون لحرب مفتوحة مع الاحتلال

قالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا المنبثقة عن الحركة الوطنية الأسيرة، إن الأسرى جاهزون لحرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت في بيان صحفي، تعقيبا منها على الاتفاق الإرهابي بين بن غفير ونتنياهو حول إقرار قانون "إعدام الأسرى": "إن الأسرى الفلسطينيين لم يخشوا الموت والشهادة في ميادين القتال، ولن يخشوه في ميادين المواجهة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال".

وتابعت اللجنة: "وإن أرادوها حرباً مفتوحة فنحن لها، وبركان الحرية سينفجر في وجه هذا المحتل الذي طغى وتجبر".

وختمت البيان برسالة إلى شعبنا الفلسطيني "نحن وإياكم على موعدٍ مع فجر الحرية الآتي لا محالة بإذن الله، وإنها لثورة حتى النصر أو الشهادة".

المصدر / فلسطين أون لاين