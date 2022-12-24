مختصون: لا بديل عن المقاومة لمواجهة المشاريع الاستيطانية

أكد مختصون مقدسيون أن استمرار مشاريع الاحتلال الاستيطانية، تهدف للسيطرة وتهويد المدينة المقدسة، مشددين على أن المقاومة هي الوسيلة الوحيدة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وإيقاف مخططاته.

وقال الباحث في شؤون القدس راسم عبيدات، إن مشاريع الاحتلال الاستيطانية تهدف للسيطرة وتهويد المدينة المقدسة.

وبين عبيدات أن الاحتلال يسعى للسيطرة على الأراضي في مدينة القدس وتحويلها إلى معالم توراتية، ويحاول بناء الكنائس اليهودية في المدينة.

وأشارأن الاحتلال يهدف إلى بناء سلسلة وأحزمة استيطانية بالبلدة القديمة في مدينة القدس، موضحًا "إننا نشهد في كل يوم بناء مشاريع استيطانية جديدة من الاحتلال في مناطق الضفة المحتلة".

كما أوضح أن الاحتلال يخطط لتهويد مدينة القدس لبناء وضم مستوطنات صهيونية، ويسعى إلى فرض وقائع جديدة في مدينة القدس، وإبعاد وترحيل المقدسيين من المنطقة.

وأضاف أن الاحتلال يضرب كل الاتفاقيات والقوانين الدولية التي تكفلت بحماية مدينة القدس بعرض الحائط.

من جهته، قال المختص في شؤون القدس تيسير سليمان، إن الاحتلال يمنع المرابطين والمقدسيين من الدخول إلى مدينة القدس والمسجد الأقصى، مؤكدا أن سياسة التهديد هي سياسة صهيونية يتبعها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في الضفة.

وأضاف أن الاحتلال الصهيوني لم يترك وسيلة صهيونية إجرامية إلا وطبقها على الشعب الفلسطيني بهدف تحقيق مخططاته الاستيطانية، ولكنه فشل في ذلك.

وأوضح أنه لا خيار ولا بديل عن المقاومة في مواجهة الاحتلال، فهو يعتدي ويعتقل الأطفال الفلسطينيين في الضفة المحتلة.

المصدر / حرية نيوز