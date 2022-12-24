فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نجم المغرب يبتعد عن برشلونة

بدء احتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم

طلبة بيرزيت يواصلون اعتصامهم لليوم الـ13 على التوالي

بيان رسمي من مانشستر يونايتد بشأن 4 لاعبين

عائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم: معركتنا حق أصيل لا يقبل النقاش

المقاومون بجنين مصدر قلق لجيش الاحتلال والشاباك

وفد من حركة حماس يزورحزب الإصلاح الموريتاني في نواكشوط

قيادي في "حماس" يدعو إلى النفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى

المقدسي "أبو رجب".. ملاحقات لهدم بيته والمستوطنون ينعمون بالتوسع الاستيطاني

"رابطة" تدعو لحماية اللاجئين الفلسطينيين في العراق

غوارديولا يحرج لاعبه "السمين" بعد كأس العالم

24 ديسمبر 2022 . الساعة 17:43 بتوقيت القدس
...
غوارديولا يحرج لاعبه "السمين" بعد كأس العالم

اشتكى الاسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الانكليزي، من عودة لاعب الوسط كالفين فيليبس من فترة كأس العالم مع منتخب بلاده "بوزن زائد" وعدم قدرته على التدرب بشكل طبيعي مع الفريق.

كان عوارديولا غامضًا في البداية بشأن سبب عدم وجود فيليبس (27 عامًا) على مقاعد البدلاء في الفوز على ليفربول حامل اللقب 3-2 في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنكليزية الخميس في استاد الاتحاد.

لكن بعد التأهل قال غوارديولا الجمعة "ليس مصابًا. لقد وصل (من كأس العالم) بوزن زائد. لا أعرف (لماذا). لم يصل وهو في حالة جيدة لإجراء التدريبات وخوض المباريات".

كان لدى سيتي 16 لاعبًا في كأس العالم، أكثر من أي فريق آخر في الدوري الإنكليزي، وتم منحهم جميعًا إجازة بعد انتهاء مشاركتهم في مونديال قطر. في حالة فيليبس الذي شارك فقط في مباراتين كبديل في كأس العالم، جاءت بعد خسارة إنكلترا في ربع النهائي أمام فرنسا.

تابع غوارديولا "عندما يكون جاهزًا سيلعب لأننا نحتاجه كثيرًا"، مضيفًا أنه ليس لديه أي مشكلة "إطلاقًا" مع نظام التدريب في منتخب إنكلترا.

وعندما سئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل، أجاب الإسباني "إنها محادثة خاصة مع كالفين".

يستأنف سيتي حملة الدفاع عن لقب الدوري الاربعاء خارج ملعبه أمام ليدز يونايتد، فريق فيليبس السابق.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#الدوري الإنجليزي #مانشستر سيتي #غوارديولا #فيليبس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة