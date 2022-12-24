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بيان رسمي من مانشستر يونايتد بشأن 4 لاعبين

24 ديسمبر 2022 . الساعة 16:39 بتوقيت القدس
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بيان رسمي من مانشستر يونايتد بشأن 4 لاعبين

جدّد نادي مانشستر يونايتد الانكليزي عقود أربعة لاعبين حتى 2024، بينهم المهاجم ماركوس راشفورد، وفق ما أعلن مدربه الهولندي إريك تن هاغ السبت.

وجاء في بيان للنادي على موقعه "أكد إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أن النادي جدّد لمدة سنة واحدة عقود أربعة لاعبين".

وكانت عقود راشفورد والظهيرين لوك شو والبرتغالي ديوغو دالو ولاعب الوسط البرازيلي فريد تنتهي في حزيران/يونيو 2023، أي مع نهاية الموسم الحالي.

قال تن هاغ "نحن سعداء لأن الفريق يسير في الاتجاه الصحيح، وهؤلاء اللاعبون (لديهم) مساهمة كبيرة في هذا الاتجاه. نريد أن نتطور، نريد دعم هؤلاء اللاعبين ونريدهم أن يبقوا في خطتنا".

وأردف "نريد بناء فريق للمستقبل، لسنوات أطول، ويجب أن يكون هؤلاء اللاعبون جزءًا منه".

تخرّج راشفورد (25 عامًا) من أكاديمية يونايتد والتحق بالفريق الاول منذ 2015، فيما انضم دالو وفريد الى الشياطين الحمر في 2018 وشو في 2014.

خاض الفريق مباراته الاولى الخميس منذ انفصاله عن البرتغالي كريستيانو رونالدو في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، في الدور الرابع من كأس الرابطة الانكليزية الاربعاء ضد بيرنلي (2-0)، وسجل راشفورد هدفًا فرديًا رائعًا بعد أن انطلق من منتصف الملعب متجاوزًا عدة لاعبين قبل أن يتوغل ويسجل من داخل المنطفة.

المصدر / وكالات
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#الدوري الإنجليزي #راشفورد #مانشستر يونياتد #دالوت

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