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وفد من حركة حماس يزورحزب الإصلاح الموريتاني في نواكشوط

24 ديسمبر 2022 . الساعة 14:28 بتوقيت القدس
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زار وفد من حركة حماس اليوم السبت، حزب الإصلاح الموريتاني بمقره في العاصمة نواكشوط، حيث كان في استقبال الوفد رئيس الحزب محمد طالبنا ونائبه الأول.

وأكد رئيس الحزب على مبدئية الموقف من التطبيع المنسجم شعبياً وحزبياً وعلى مستوى الدولة، مذكراً بالضغوط التي مورست على موريتانيا في هذا الصدد.

وأشاد بصمود الرئيس الموريتاني أمام هذه الضغوط والاغراءات.

ومن جانبه أكد الدكتور سامي أبوزهري على اعتزاز الحركة بمواقف موريتانيا رئاسة وشعباً من القضية الفلسطينية، مستحضراً آخر مستجدات القضية السياسية وأهمية استمرار الدعم الموريتاني للقضية في جميع المجالات.


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المصدر / فلسطين أون لاين
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#حركة حماس #موريتانيا #نواكشوط

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