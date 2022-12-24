قيادي في "حماس" يدعو إلى النفير وشد الرحال إلى المسجد الأقصى

دعا القيادي في حركة "حماس"، الشيخ حسين أبو كويك، اليوم السبت، إلى النفير وشد الرحال للمسجد الأقصى المبارك.

وقال خلال تصريح صحفي: إن "الأقصى والقدس وفلسطين أمانة في أعناقنا، تعبر عن انتماءنا لديننا العظيم وتشرفنا بالتمسك بحقوقنا وبالذود والدفاع عن حرماتنا ومقدساتنا يستوجب أن نبذل كل الوسع والمقاومة وصد العدوان".

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وطالب كل فلسطيني يستطيع ويتمكن من الوصول الى الأقصى، بأن يرابط فيه ويتمترس في الدفاع عنه وصد اقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم.

وحذر أبو كويك من نوايا المستوطنين، بفرض التقسيم المكاني في المسجد الأقصى وصولاً لهدمه إذا لم يجدوا من يصدهم.

المصدر / فلسطين أون لاين