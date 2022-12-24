الداخلية بغزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود، في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، ليوم غدٍ الأحد 25 ديسمبر 2022.

وذكرت في بيان مقتضب أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة الخامسة والسادسة حتى الرقم (250) من كشف المسافرين رقم (41/2022)، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (50/2022).

ونبهت إلى ضرورة الالتزام بالتواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، وضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.

وأكدت أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

ونوهت إلى تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

ودعت إلى ضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع، ولن يسمح بالسفر لمن لا يستكمل إجراءاته.

وللاطلاع على كشف المسافرين (41/2022): اضغط هنا

أما للاطلاع على كشف الجوازات المصرية (50/2022): اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين