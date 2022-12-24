المرور بغزة: وفاة و35 إصابة في 73 حادث سير خلال الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، اليوم السبت، تسجيل 73 حادث سير وقعت في قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت شرطة المرور في إحصائية حوادث السير بغزة خلال الأسبوع الماضي تسجيل حالة وفاة و35 إصابة، منها إصابتان خطيرتان، و11 إصابة متوسطة، فيما أصيب 22 مواطنًا بإصابات طفيفة.

وأوضحت شرطة المرور أن الطفل إبراهيم صبري سليمان الكرمي (عام و3 شهور)، سكان خان يونس، أُصيب بجراح خطيرة في حادث دهس بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، ومكث في العناية المكثفة، إلى أن تُوفي أمس الجمعة.

وأشارت الإحصائية إلى أن الحوادث المذكورة خلفت أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ87 مركبة ومكوّنات الطريق، من بينها 7 دراجات نارية، من جرّاء تلك الحوادث.

المصدر / فلسطين أون لاين