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حصاد المقاومة: ست عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال في جنين

24 ديسمبر 2022 . الساعة 11:55 بتوقيت القدس
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مقاومون بالضفة الغربية - أرشيف

اندلعت فجر اليوم السبت، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشّاشة بين مقاومين وقوات الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل المطارد ماهر تركمان في منطقة الهدف بمحيط مخيم جنين في محاولة لاعتقاله، ليرد عليها المقاومون بوابلٍ من الرصاص من عدّة محاور مما أجبرها على الانسحاب من المكان.

وخلال الليلة الماضية وفجر اليوم، نفّذ مقاومون خمس عمليات إطلاق نار استهدفت قوات الاحتلال والمستوطنات المحاذية بجنين.

وطالت عمليات إطلاق النار حاجز الجلمة العسكري شمال جنين، وحاجز دوتان العسكري المقام فوق أراضي بلدة يعبد جنوب غرب المدينة.

كما أطلق مقاومون النار صوب قوة للاحتلال قرب قرية العرقة غرب جنين، واستهدفوا مستوطنة "ميراف" المقامة على أراضي بلدة جلبون شرق جنين بوابل كثيف من الرصاص.

وشهدت الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية، أكثر من 35 عملاً مقاوماً تنوعت بين إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجّرة ومواجهات مع قوات الاحتلال وتحطيم مركبات للمستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قوات الاحتلال #مقاومة الضفة #حواجز عسكرية #عمل مقاوم

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