الصحة بغزة: نواجه نقصاً في أجهزة التصوير الطبي في المشافي

أكد مدير الأشعة والتصوير الفني في وزارة الصحة بغزة، إبراهيم عباس، وجود نقص في أجهزة التصوير الطبي في المشافي بقطاع غزة، والتي زادت الحاجة لها في ظل ارتفاع في عدد المرضى الذين يحتاجون للتصوير الطبي، وخاصة الأشعة العادية في ظل تزايد حدة الانفلونزا ليتم تشخيصهم بالشكل الصحيح وإعطائهم العلاج المناسب.

وقال في تصريحات لـ"إذاعة صوت الأقصى المحلية": إن "وزارة الصحة تواجه نقصاً في عدد الأجهزة مما يعرقل تقديم خدمة التصوير الطبي للمرضى بالشكل المطلوب"، محملاً الاحتلال مسؤولية منع دخول الأجهزة الطبية منذ 7 أشهر، ما تسبب بتعطل في الأجهزة داخل المستشفيات.

واستعرض بعض الجهود التي نفذتها الوزارة للتقيل من حجم العجز، حيث لجأت إلى بعض المؤسسات لجلب أجهزة التصوير الطبي، مشيراً إلى أن الوزارة عقدت اتفاقيات مع بعض المراكز الخاصة لتغطية جزء من التصوير.

وختم حديثه بالقول: إن "اللجنة القطرية ستزود مستشفى حمد بجهاز رنين مغناطيسي، وسيتم التصوير فيه بنفس سعر التصوير في وزارة الصحة، وسيتمكن المواطن من الوصول لخدمة التصوير بالرنين، متوقعاً كذلك أن حل الأزمة سيحتاج 6 أشهر".

المصدر / فلسطين أون لاين