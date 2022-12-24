الاحتلال يشنّ حملة مداهمات واعتقالات في رام الله والخليل

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر يوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات طالت محافظتي رام الله والخليل.

ففي رام الله، أفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر براء البرغوثي، من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، على حاجز "حلميش" المقام على أراضي قرية النبي صالح.

وفي الخليل، ذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابّين حمادة خالد صبارنة، ومحمد عيسى بريفيت، من بلدة بيت أمر شمال الخليل، بعد أن داهمت منزلي ذويهما، وفتّشتهما.

ومن الجدير ذكره أن قوات الاحتلال تقوم بحملات دهم وتفتيش يومي لمناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين ينتج عنها تخريب ممتلكات وسرقة أموال، واعتقال العشرات ما يرفع عدد الأسرى لا سيما الإداريين منهم داخل سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين