الأسير فؤاد الشوبكي لقيادة فتح: لا آفاق لحرية الوطن إن لم تنصروا الأسرى

وجّه الأسير فؤاد الشوبكي، اليوم السبت، خطاباً شديد اللهجة لـ"أعضاء مركزية فتح وتنفيذية منظمة التحرير وأعضاء المجلس الثوري والعسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح"، استنكر إهمال تضحياته، وتجاهل سنّه وقضيته في مجالسهم.

وجاء في خطابه الذي اطلع عليه موقع "فلسطين أون لاين": "أخاطبكم اليوم بصفاتكم الشخصية والإنسانية موجهاً لما تبقى من ضمير إنساني لديكم، فربما تستيقظ فيكم مشاعر الإنسانية.. أخاطبكم اليوم لأنني إبن هذا الوطن ومن حق الوطن أن يقف معي كما وقفت وما زلت إلى اليوم وفي ظل أزماتي وشدائدي ومصاعبي واقفاً صلباً عنيداً لهذا المحتل الغاصب".

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وتابع: "اليوم وبعد أن تجاوزت الثمانين من العمر ولم يتبقى لدي من العمرإلا أياماً معدودات أود أن أذكركم بأنني قدمت نفسي قرباناً لقضية وطن يرزح تحت الإحتلال، وكنت الأكثر تضحيةً في الوقت الذي احتاجني فيه أبنائي، واخترت الوطن عن الإبن والأهل".

واستطرد: "وتحاملت على نفسي ورفضت الإنصياع للمحتل من أجلكم جميعاً كما رفضت البوح أو القول بشئ لهذا الغاصب.. واليوم وبعد معاناة في زنازين الذل والهوان وبعد أن تجاوزت من العمر عتيا وبعد أن هدني المرض والتعب حتى أصبحت لا أقوى على القيام أو القعود بدون مساعدة".





وتساءل مستنكراً: "أما كان منكم أن تذكروني ولو معنوياً أثناء إجتماعاتكم وجلساتكم؟ أليس منكم من هو حافظُ للجميل بأن يسأل عني أو يطالب القيادة بالحراك الشعبي والدولي لإطلاق سراحي؟"، مستدركاً: " لا أستجدي منكم الرحمة أو العطف، ولكني أمد إصبع التخاذل لكم. لقد خذلتموني أيها السادة وبخذلانكم لأسراكم ستبيعون الوطن للحفاظ على مكتسابتكم الوقتية. لا تنسوا بأنكم لم تحققوا شيئاً خلال تلك الأعوام المنصرمة وما عادت قضيتنا مركزية، بل أصبحت قضايانا تنصب على الكراسي والمناصب والمكاسب".

وختم بالقول: "إن لم يكن أسراكم أولى أهدافكم ولُحمتنا من ضمنها، فعارُ عليكم أن تتبؤا مناصب لستم أهلا لها.. فلا أفاق حرية لهذا الوطن في ظلكم. إن لم تنصروا الأسرى وتناصروهم فإعلموا بأنني الشهيد القادم على مذبح الحرية".



المصدر / فلسطين أون لاين