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"الداخلية" بغزة: 11499 مغادراً و11084 وافداً عبر حاجز بيت حانون

24 ديسمبر 2022 . الساعة 09:33 بتوقيت القدس
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حاجز بيت حانون- إيرز (أرشيف)

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (18-23 ديسمبر 2022).

وذكرت في بيان مقتضب عبر موقعها الإلكتروني،  أن إجمالي المغادرين عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 11499 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 11084 وافداً.

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وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 11359 مواطناً و96 أجنبياً، و44 من فلسطينيي الداخل.

وجاء في البيان أن أعداد الوافدين لغزة عبر حاجز بيت حانون، توزعت بين 10920 مواطناً، و69 أجنبياً، و86 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى 9 وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يُذكر أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ يفصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948.

المصدر / فلسطين أون لاين
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