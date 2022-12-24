الاحتلال يبعد 5 مقدسيين عن "الأقصى" والبلدة القديمة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عن ثلاثة فتية وشابين من مركز القشلة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة والحبس المنزلي.

وبحسب مصادر محلية فإن الشبّان المقدسيين الذين أطلق الاحتلال سراحهم هم: مجدي العباسي من بلدة سلوان، كريم جبارين، آدم دعاس ومحمد دعاس وحمزة إسكافي.

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وكان الاحتلال اعتقل "العباسي" في أثناء خروجه من المسجد الأقصى ظهر الجمعة، واحتجزته للتحقيق معه حتى المساء، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوع، والحضور للتحقيق فور الانتهاء من الإبعاد.

أما جبّارين وهو من الداخل المحتل، اعتقله الاحتلال من ساحات المسجد الأقصى ظهر الجمعة، وأفرجت عنه مساءً بشرط الإبعاد عن الأقصى لمدة 15 يومًا والحبس المنزلي لمدة خمسة أيام.

وفي سياق متصل، أفرج الاحتلال أيضًا عن الفتية آدم دعاس ومحمد دعاس وحمزة إسكافي، بشرط الإبعاد عن البلدة القديمة لمدة أسبوعين، والحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، بعد أن اعتقلوا من ساحات المسجد الأقصى.

وشهد العام 2022 ارتفاعاً في انتهاكات قوات الاحتلال بحق المواطنين في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، لا سيما مدينتي نابلس وجنين اللتين تعرّضتا لأكثر من حملة عسكرية خلال أيام السنة.

المصدر / فلسطين أون لاين