الطقس: أجواء غايمة وماطرة حتى الاثنين المقبل

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت جو بارد في ساعات الصباح ومع النهار ترتفع الحرارة قليلاً مع بقاء الجو بارداً في الجبال العالية والمتوسطة، بينما ويسود خلال النهار جو غائم جزئي وتتهيأ الفرصة لسقوط زخات من المطر في مناطق واسعة من فلسطين.

والأحد تسود أجواء باردة بشكل كبير في ساعات الصباح الباكر والفجر، ومع ساعات النهار يسود جو بارد نسبي في المناطق الجبلية العالية والمتوسطة وتتهيأ الفرصة لزخات من المطر في مناطق واسعة من شمال ووسط فلسطين وقد تكون غزيرة ورعدية أحياناً. بينما تغطي السماء كميات من السحب على إرتفاعات المنخفضة، ليلاً يصبح الجو بارداً الى شديد البرودة ويستمر هطول الأمطار.

كذلك يوم الإثنين يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارد نهارأً وشديد البرودة في ساعات الليل والفجر حاصة في المناطق الجبلية، وتبقى الفرصة سانحة خلال ساعات النهار لزخات من المطر في معظم المناطق الشمالية والوسطى لكن بشكل اضعف من اليوم السابق مع زخات غزيرة في بعض الفترات، ومن المتوقع أن تستمر الفرصة واردة حتى ساعات الليل . والله تعالى أعلى وأعلم.

و الثلاثاء يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً نسبياً الى بارد، ويستقر الجو بشكل كامل في مختلف الأرجاء مع كميات من السحب العالية والمتوسطة. البرودة الأبرز ستكون في الفترة الصباحية والمسائية والليلية.

المصدر / فلسطين أون لاين