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قائمة الحكام الدوليين لعام 2023

24 ديسمبر 2022 . الساعة 01:47 بتوقيت القدس
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الحكمين محمد خطاب وأبو شهلا قبل بداية مباراة دولية العام الحالي
غزة / مؤمن الكحلوت:

أعلن اتحاد كرة القدم، عن قائمة الحكام الدوليين الفلسطينيين للعام ،2023 بعد أن أصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

واعتمد الاتحاد الدولي حكام فلسطين للساحة والحكام المساعدين والكرة الخماسية والكرة الشاطئية.

 

 وجاءت القائمة على النحو التالي:

 

حكام الساحة: براء أبو عيشة، محمد أبو شهلة، معاذ عوفة، وياسمين نيروخ.

المساعدون: هبة سعدية، أشرف زبيده، عبد السلام حلاوة، رأفت روما، محمد خطاب، كنان بعجاوي.

كرة قدم الصالات: يزيد أبو رقوب ومحمد الغول.

كرة القدم الشاطئية: محمود أبو مصطفى ومحمود الصواف.

 

وشهد العام الماضي تألقاً للعديد من الحكام الفلسطينيين في البطولات الآسيوية والعربية.

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#اتحاد كرة القدم #قائمة الحكام الدوليين

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